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只要15秒！全台首座人臉辨識機場 松機明起試辦3e智慧通關

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影／松機明起試辦3e智慧通關 全台首座人臉辨識機場

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
松山機場的試辦計畫則是在進入管制區(e-Check)及登機門(e-Board)設置智慧化通關系統。記者曹悅華／攝影
松山機場的試辦計畫則是在進入管制區(e-Check)及登機門(e-Board)設置智慧化通關系統。記者曹悅華／攝影

疫後出國更方便。交通部推動全台各機場智慧化，交通部長林佳龍宣布，松山機場明天起將試辦六個月智慧通關，在管制區及登機門分別設置e-Check、e-Board智慧化通關系統，前者可以自動登錄體溫，是全球唯一；後者只要出示登機證，三秒就可以通關。該機場也成為全國首座3e智慧通關機場，若試辦效果良好，將推廣到全台各個機場。

林佳龍今天前往松山機場視察新設備，目前國際出境旅客在完成報到畫位手續，於進入管制區、移民署證照查驗櫃台、登機門等三個節點均須進行護照及登機證的查驗作業，以維國境安全及航空保安。

民航局簡報時指出，除了既有移民署設置的e-Gate自動通關系統，在前面管制區新增e-Check、後面登機門設置e-Board，優化國際線通關程序。e-Check將護照還有登記證結合驗證，還具有世界唯一「溫度偵測」，一旦量好體溫將直接登記在系統裡，不會顯示出來，體溫過高者會不予通過，可幫助疫調。只要15秒內，就可以完成人臉辨識，同時檢查護照照片、名字有無打錯，或是出現過期狀況，一有問題會讓航空公司人員接手處理。另外，還會根據護照國籍轉換語言，目前有國、英、日、韓等四種語言，在這之外的國家都會使用英語。

至於e-Board，以往需要旅客出示護照跟登機證，還要人員辨識，現在只要e-Check資料綁訂好，登機前出示登機證，3到5秒就可以通過。

效益部分，民航局預估證照查驗正確性大幅提升，兼顧機場保安與通關效率，還可以減少人力。且採低成本、小規模試辦六個月，僅花99萬元，創造最大效益。對旅客來說，屬於自願性、免註冊方式，可走專屬通道，即刻體驗。針對外界擔心的資安問題，民航局則強調，人臉辨識個資將於登機起飛後一小時，系統就會自動刪除。

林佳龍說，智慧通關系統是機場智慧化很大整合跟進展，把登機證、護照跟人臉辨識，做三合一結合，從查驗開始到通關、登機，都可以讓程序更簡便快速，是超前部屬，且無接觸，在疫後旅遊很重要，同時減少機廠跟航空公司人力。松機明天開始正式使用，半年時間做檢視，如果效果如預期好，會推廣到台灣更多機場。雖然現在出入境比較少，經驗累積很重要，半年內歡迎大家體驗，讓民航局累積更多使用資料檢討跟改善，以利大規模推動。

全台首座3e智慧通關機場，交通部長林佳龍邀旅客共同體驗。記者季相儒／攝影
全台首座3e智慧通關機場，交通部長林佳龍邀旅客共同體驗。記者季相儒／攝影
全台首座3e智慧通關機場，交通部長林佳龍邀旅客共同體驗。記者季相儒／攝影
全台首座3e智慧通關機場，交通部長林佳龍邀旅客共同體驗。記者季相儒／攝影
交通部長林佳龍視察智慧化通關系統。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍視察智慧化通關系統。記者曹悅華／攝影
松山機場的試辦計畫則是在進入管制區(e-Check)及登機門(e-Board)設置智慧化通關系統。記者曹悅華／攝影
松山機場的試辦計畫則是在進入管制區(e-Check)及登機門(e-Board)設置智慧化通關系統。記者曹悅華／攝影

松山機場 護照 登機證 人臉辨識

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