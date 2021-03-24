快訊

遭福原愛視訊離婚 江宏傑備受打擊私下數度淚崩

雨來了！滴滴都珍貴 全台各水庫啟動人工增雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

贈親筆簽名書／早餐必吃什麼？手繪《台灣早餐地圖》：走訪19城市特色早餐

聯合新聞網 / 綜合報導
聯合報系資料照
聯合報系資料照

你今天吃早餐了嗎？一日之計在於晨，台灣美食文化豐富，總讓人看了口水之流，作者百香果走訪了13座城市，用19張精采的手繪早餐地圖，帶給大家滿滿的元氣，這次聯合新聞網也與聯經出版社合作「台灣早餐地圖」親筆書贈獎活動，即日起只要在本頁面留言「哪裡早餐最好吃？台灣美食吃透透，你最推什麼？」，我們將於4/8(四)抽出5位幸運兒。

書名：台灣早餐地圖作者：百香果出版社：聯經出版公司
書名：台灣早餐地圖
作者：百香果
出版社：聯經出版公司

作者百香果畢業於復興商工美工科平面設計組，2009年開始旅居東京，到了日本生活後，才體會到台灣早餐店老闆朝氣蓬勃、人聲鼎沸的日常，這麼平凡的早晨，是台灣特有且珍貴的人文景致。

百香果在書本製作期間飛回台灣三趟，先後探訪13座城市。在有限的時間內去感受台灣早餐的魅力就這樣透過書籍與資料的搜尋，還有實際走訪城市透過在地人的介紹，感受大家對自己居住城市的早餐的熱愛與推崇，漸漸整理出本書裡選擇早餐的方式，是「在某一個地區，一段不算短的時間裡『多數人的主觀記憶』集結」。

除了早餐，加上現代人的生活型態改變，有些人晚睡晚起，習慣將早餐與午餐併在一起吃，所以也將早午餐食物納入，再搭配一點點的地方特產、一點點的特色景點，展現台灣各地的活力，也尊重店家菜單和當地用字習慣。

《台灣早餐地圖》贈書抽獎活動：

即日起-4月07日（三）晚上11:59前，在本頁面下方以FB帳號留言回答「哪裡早餐最好吃？台灣美食吃透透，你最推什麼？」就有機會獲得《台灣早餐地圖》作者親筆簽名書一本（共5名），趕快呼朋引伴來留言吧！

範例：台南早餐最好吃！我最喜歡早起吃牛肉湯！排隊我都願意 ʕ•͡ᴥ•ʔ

書內精采內容

《點我看大圖》

《點我看大圖》

《點我看大圖》

早餐

相關新聞

上半天有機會持續！玉山降下「三月雪」 目前積雪1公分

受到鋒面影響，今半夜開始，全台陸續有雨，北台灣一整天天氣都濕濕冷冷，玉山氣象站一早7點10分左右也降下冰珠、雪，目前積雪...

豬肉有「小毒」？豬腦令男人哭？關於豬肉那些食事

傳統中國社會食豬文化悠久，過年過節、結婚喜慶都要殺豬公、吃豬肉，無數名菜：紅燒肉、回鍋肉、東坡肉、金華火腿……都離不開豬，那麼關於豬這一食材在中西醫相關文獻內又是如何評價的呢？

贈親筆簽名書／早餐必吃什麼？手繪《台灣早餐地圖》：走訪19城市特色早餐

你今天吃早餐了嗎？一日之計在於晨，台灣美食文化豐富，總讓人看了口水之流，作者百香果走訪了13座城市，用19張精采的手繪早餐地圖，帶給大家滿滿的元氣。

從雞排妹性騷擾事件看網路霸凌！ 律師揭背後被忽略盲點關鍵

2021年1月30日雞排妹（鄭家純）於臉書上發文指控，主持尾牙時遭遊戲公司老闆、同場表演的歌手性騷擾，更爆出去年錄完影也遭主持人撞胸，事件延燒至農曆年前，似乎仍未有平息的跡像。

雨勢維持到中午 吳德榮：北部「聊勝於無」南部進帳少

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(24日)晨觀測資料顯示，中層短波伴隨厚實雲層...

導入行動支付 台鐵售票機升級

台鐵全新多功能自動售票機昨首度亮相，並開放民眾體驗。台鐵說，將耗資共六億元，今年八月前先於卅八個車站設置，目標明年十月全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。