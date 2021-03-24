贈親筆簽名書／早餐必吃什麼？手繪《台灣早餐地圖》：走訪19城市特色早餐

你今天吃早餐了嗎？一日之計在於晨，台灣美食文化豐富，總讓人看了口水之流，作者百香果走訪了13座城市，用19張精采的手繪早餐地圖，帶給大家滿滿的元氣，這次聯合新聞網也與聯經出版社合作「台灣早餐地圖」親筆書贈獎活動，即日起只要在本頁面留言「哪裡早餐最好吃？台灣美食吃透透，你最推什麼？」，我們將於4/8(四)抽出5位幸運兒。

書名：台灣早餐地圖

作者：百香果

出版社：聯經出版公司

作者百香果畢業於復興商工美工科平面設計組，2009年開始旅居東京，到了日本生活後，才體會到台灣早餐店老闆朝氣蓬勃、人聲鼎沸的日常，這麼平凡的早晨，是台灣特有且珍貴的人文景致。

百香果在書本製作期間飛回台灣三趟，先後探訪13座城市。在有限的時間內去感受台灣早餐的魅力就這樣透過書籍與資料的搜尋，還有實際走訪城市透過在地人的介紹，感受大家對自己居住城市的早餐的熱愛與推崇，漸漸整理出本書裡選擇早餐的方式，是「在某一個地區，一段不算短的時間裡『多數人的主觀記憶』集結」。

除了早餐，加上現代人的生活型態改變，有些人晚睡晚起，習慣將早餐與午餐併在一起吃，所以也將早午餐食物納入，再搭配一點點的地方特產、一點點的特色景點，展現台灣各地的活力，也尊重店家菜單和當地用字習慣。

《台灣早餐地圖》贈書抽獎活動： 即日起-4月07日（三）晚上11:59前，在本頁面下方以FB帳號留言回答「哪裡早餐最好吃？台灣美食吃透透，你最推什麼？」就有機會獲得《台灣早餐地圖》作者親筆簽名書一本（共5名），趕快呼朋引伴來留言吧！ 範例：台南早餐最好吃！我最喜歡早起吃牛肉湯！排隊我都願意 ʕ•͡ᴥ•ʔ

書內精采內容

《點我看大圖》

《點我看大圖》