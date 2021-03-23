最難吃便當菜出爐！20大「崩潰系配菜」青椒才排第14

阿姨，夾這些我真的配不下飯

在台灣，能最快解決、能吃飽還具有一定CP值的餐點就非便當莫屬了！白飯搭配一個主菜、三到四樣配菜，一個人也能享有飽足的豐盛佳餚。但每次打開便當，就好像在測當日運氣，除了自己愛的主餐以外，配餐也是便當店的一門重要學問啊！



今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2020年03月20日到2021年03月19日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、發現網友們討論「最難吃便當配菜」各有一派道理！究竟你討厭的菜上榜了嗎？快跟我們一起來看看！

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No.20 油菜

看到油菜時，第一個想法是：「好吧！有點菜也比較健康！」但令人不解的是，為什麼每家便當店的油菜都是根莖部分佔較大的比例？

共通點都是讓人吃起來有著又油又淡的矛盾感，放進嘴裡是滿嘴的油味，但又吃不出它的鹹味，只能勉強和飯搭配安慰自己至少有營養了。

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No.18 酸菜、榨菜

好好的主食白飯上面，到底為什麼一！定！要！有！酸！菜？

醃漬過的酸菜，喜歡的人總毫不手下留情地在加入飯內（甚至是牛肉麵），不喜歡的人就算把酸菜挑掉，那印在飯上的痕跡還是會讓人吃到令人髮指的醃漬味。咬起來的味道真的要懂酸菜的人才懂它的好吧。

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No.17 香腸

其實，有許多網友認為真正在攤販賣的香腸明明是好吃的，不知為何，吃到便當店的香腸總有股山寨味，咬下去後，香腸肉散發在嘴裡的口感總沒有那麼扎實與真實。

這些香腸經常還會有股不知道哪來的騷臭味，整個感覺就是假假的，店家也通常只放薄薄一片打發。

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No.15 豆芽菜

說到最常見的蔬菜應該非豆芽菜莫屬了吧？不論是一般的便當店還是鐵板燒都常見它的蹤跡，但豆芽菜不像其他綠色蔬菜有嫩葉可以咬，許多網友討厭它脆脆的口感。

偏偏便當店常常只有清炒，或是加一堆黑胡椒提味，吃起來超淡又沒有味道，生菜味很重，還加上韭菜，真的，好難下飯啊！



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No.9 豆乾、干絲

豆乾也是常見的經典配菜，但有網友認為豆乾就該吃最正統的滷味吃法，因為便當店用炒的，只是加重了它的油味，只要是非滷味的豆乾都讓許多網友敬而遠之！

還有把豆乾切成一條條的干絲，有時和海帶拌在一起，實在分不出重點是哪位，口感很難得到眾人的認同。



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No.7 豆枝、豆棗

除了酸菜以外，豆枝、豆棗也是常見蓋在白飯上的配菜，但屬於加工食品，味道甜甜鹹鹹，也不是所有人都能接受的配菜。

有些人提到，這些東西配稀飯還可以，但是便當主餐就是要吃鹹的呀，白飯配上甜的配菜讓人不是那麼習慣，感覺吃多了不營養，最討厭的是它讓便當變得廉價了起來，是許多網友的崩潰菜色！

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No.4 螢光咖哩

大家從小到大的記憶裡，營養午餐菜單上若有咖哩就必定是這種螢光咖哩吧，奇怪，怎麼弄出這種顏色的呢？

和一般燉煮的深黃色、深咖色的印象不同，淺螢光黃色的咖哩是因為加了薑黃粉，因此也被稱為台式咖哩。網友們表示長大後才知道真正咖哩的美味，螢光咖哩吃多了真的很反胃。

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No.3 電話線（海茸）

你是不是也在便當裡常常看到這道菜，卻又一直叫不出它的名字？大家常叫它「電話線」，這個名字真是再適合不過了！

這道菜的評價也是非常兩極，一派人認為海茸鹹鹹的很好下飯，另一派人討厭它脆脆的口感，認為要是便當店的技術不夠，吃了第一條就會想把整碗倒掉，也是非常吃技術跟運氣的一道菜啊！

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No.2 三色豆

被稱作末日食品的三色豆除了常見大家不愛吃的紅蘿蔔外，綠色青豆咬下去就有豆仁的口感也不討人喜愛，青豆味還會在嘴裡揮之不去，如此不俐落的食物，到底該如何被眾人接納？

除了上述以外，一粒一粒的玉米也是很難用筷子夾起，配飯就超不方便啊！所以，便當店到底什麼時候才要收起三色豆這個菜色呢？

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No.1 茄子

第一名是不被大眾所接受的「崩潰名菜」！茄子烹煮非常看技術，有人煮得入味勉強可下飯，但若遇到煮不軟又沒入味的，入口在嘴裡化開的滋味也只有黏稠軟爛可以形容，令人感到噁心又反胃。

茄子也是許多人心中最噁的蔬菜，爛爛的感覺就是不討喜，總覺得在吃別人咬過吐出來的東西，好討厭的感覺啊～～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月20日至2021年03月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『難吃便當菜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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