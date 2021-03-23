全年收入僅22元 玉山塔塔加公共電話去留好糾結

玉山國家公園塔塔加遊客中心自1991年啟用至今30年，該中心唯一的公用電話也跟著堅守崗位半甲子，但這座公共電話去年營收僅22元，中華電信評估效益不足，有意拆除，經園方溝通暫留，同時呼籲遊客用行動支持，多多「打」它。

玉管處指出，塔塔加遊憩區每年遊客約70萬人次，是玉山園區重要遊憩據點，當地因此設置塔塔加遊客中心，而該中心從1991年啟用，成為玉山國家公園第一個，也是全國最高海拔的遊客中心，提供玉山保育解說、展示、遊憩等服務。

而在塔塔加遊客中心有1台公用電話，它與中心幾乎同時啟用，提供並滿足許多來往旅客的通話需求，歷經寒暑30年至今仍堅守崗位，但隨手機普及，越來越少人使用，去年一整年收入僅22元，營收效益慘澹，中華電信因此評估退場。

玉管處表示，該公共電話營收不佳，其實是受疫情影響，國人因多有手機不常使用公用電話，國際旅客因此成主要客群，常利用它通訊，但去年因疫少了許多國際旅客，也因此影響收入，而「它的價值」也不能用一年只有多少人使用來衡量。

玉管處說明，除了國際旅客需求，部分民眾沒手機、忘記帶或臨時沒電，因仍需要公共電話，更重要的是，在該公用電話設置前，想打一通電話必須騎車到12公里外的自忠地區，多虧有它在地服務才改善通訊窘境，其精神和歷史意義非凡。