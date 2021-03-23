冷氣團今減弱 各地氣溫回升、花蓮南投大雨特報

強烈大陸冷氣團稍減弱，今各地氣溫稍回升；北部、東半部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

今晚起至明天，華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨。今日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有８至９級強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有很多雲層，結構鬆散；陸上降水回波很弱，顯示雲層中水滴小、且稀少；僅在山區有零星少量降雨。

吳德榮說，昨晚起冷空氣逐漸減弱，今晨5時北台灣已回升約4度左右(新北石門區13.4度、桃園楊梅區13.8度，新竹關西鄉13.6度)；其他地區也有類似的趨勢，幅度略小些。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲的天氣。今晚、明上半天「中層短波」快速通過，中部以北及東半部明顯降雨，南部亦有局部短暫雨的機率，對中部以北主要水庫有「聊勝於無」的貢獻。

不過吳德榮也說，若期待一波春天的「短波降雨」，就能紓解去年「颱風季少雨」造成的旱象，目標設得這麼高？當然會落空。

至高山降雪部分，吳德榮表示，由於3000公尺以上大氣，溫度低、水氣足，高山(玉山、雪山、南湖、合歡山…)有機率降下「3月雪」。今日各地氣溫：北部13至21度，中部14至25度，南部14至28度，東部13至26度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明日下半天起至下周(28)日恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。