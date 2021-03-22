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桃園彩色海芋季27日登場 近6公頃花海等你拍網美照

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園彩色海芋季本周六在溪海休閒農業區登場，近６公頃花海等著大家來拍網美照。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季本周六在溪海休閒農業區登場，近６公頃花海等著大家來拍網美照。圖／桃園市農業局提供

2021桃園市彩色海芋季本周六（27日）將在溪海休閒農業區登場，占地近6公頃的園區，不僅能走進花田拍網美照，活動期間還有手作爆米花、香草植物DIY等精彩活動。值得一提的是，桃園市政府特別規劃了3條路線的免費接駁專車，民眾可以乘車輕鬆抵達，享受無負擔的旅程。

今年的彩色海芋季以「海洋奇芋記」為主題，栽種面積近6公頃，總計6萬株，除了品種豐富、顏色多變，還包括少見的紫色、黑色品種，而且園內還另外種植了2萬株百合，搭配可愛的裝置藝術，將是一場視覺、嗅覺兼具科普知識的豪華饗宴。

市長鄭文燦表示，今年因為疫情影響，彩色海芋季在規劃時面臨很大的考驗，好在當初提早規劃，且是朝向「如期舉辦」方向作分析，「如果3個月前宣布停下來，現在來不及了」。如今，彩色海芋季是疫後第一個大活動，希望能帶動休閒農場和花卉產業。

市府副秘書長邱俊銘表示，今年市府邀請8間農場推出彩色海芋季期間限定的農事體驗活動，例如一級棒農場的手作彩色爆米花、和春花卉農場的香草植物DIY、陽榮農場的蔬食料理等，活動場場精彩，名額有限，有興趣的朋友請盡早電話預約。

彩色海芋季27日開展，為期16天，市府今年規劃紅、藍、綠3條免費接駁車路線，詳情可上彩色海芋季活動官方網（http://www.2021callalily.com.tw/）查詢。

桃園彩色海芋季本周六在溪海休閒農業區登場，近６公頃花海等著大家來拍網美照。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季本周六在溪海休閒農業區登場，近６公頃花海等著大家來拍網美照。圖／桃園市農業局提供
鄭文燦表示，今年因為疫情影響，彩色海芋季在規劃時面臨很大的考驗，如今是疫後第一個大活動，希望能帶動休閒農場和花卉產業。記者陳俊智／攝影
鄭文燦表示，今年因為疫情影響，彩色海芋季在規劃時面臨很大的考驗，如今是疫後第一個大活動，希望能帶動休閒農場和花卉產業。記者陳俊智／攝影
桃園彩色海芋季本周六在溪海休閒農業區登場，近６公頃花海等著大家來拍網美照。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季本周六在溪海休閒農業區登場，近６公頃花海等著大家來拍網美照。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季本周六在溪海休閒農業區登場，近６公頃花海等著大家來拍網美照。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季本周六在溪海休閒農業區登場，近６公頃花海等著大家來拍網美照。圖／桃園市農業局提供

海芋 DIY 疫情

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