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橋樑機車道事故易堵 立委籲改善分流

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

不安全的道路設計成為機車殺手！國民黨立委洪孟楷指出，分隔島的設計使全台有1,400萬機車族面對極高的行車風險。國民黨立委葉毓蘭進一步指出，交通部目前僅編列0.4%預算在交通安全上，呼籲交通部重新檢討道路安全設計，並增加相關安全預算及補助。

缺陷設計造成回堵

葉毓蘭指出，台灣眾多橋樑的汽、機車實體分隔設計造成機車遇到事故就容易發生回堵，如日前華江橋發生交通事故時，就因實體分隔導致造成機車道阻塞無法有效疏通，此類設計使得駕駛人的行車風險增加。

「台北市、新北市的機車通勤人數分別超過90萬與200萬，因此機車安全格外重要。」國民黨立委羅明才指出，機車族是交通弱勢，交通事故受傷者更高達六成，而多數機車道又沒有設置緊急出口，使機車族在行車安全上又多了一分危險，呼籲應儘速成立跨北北基、桃園附近大生活圈的交通安全準國是會議，交通問題需要共同改善。

分隔島加設開口

關於華江橋發生機車道末端交通事故時，葉毓蘭進一步解釋，機車道嚴重回堵，但汽車道卻相對順暢，由此可見橋樑在交通分隔島設計、車禍處理、車流疏導上有所疏失，而機車道尤其缺乏緊急應變的管道或空間。

因此，葉毓蘭與新北市議員林國春共同對市府進行說明，使得新北市政府重新檢討分隔島的必要性，並考慮於分隔島預留缺口供事故發生時使用，去年陸續提出橋樑交通改善計畫，而華江橋、忠孝橋、重陽橋及北山大橋等4座橋梁的改善公程將於4月陸續完工，未來也會持續對雙北地區的道路進行改善。

全面檢討分流設計

葉毓蘭表示，分隔島加開缺口可有效改善目前機車族的行車環境，但未來更應該檢討不當的車種分流、拆除實體分隔島、改善不當標線號誌以及道路設計等，國民黨立委洪孟楷進一步解釋，機車道缺少緊急出口，除了在發生交通意外時造成回堵外，很有可能造成後方車輛追撞、造成二度傷害。

國民黨立委林德福則強調，除了雙北地區外，全台都有快慢車道、機車分流的橋樑設計，但是面對機車道堵塞時，都對機車族產生極大的不便，如果面對緊急救難問題，更會有極大的危害，因此也呼籲交通部應全面檢討各地道路設計。

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