取材雲朵 劉榮輝陶藝展作品呈現流動繚繞視覺

陶藝家劉榮輝從雲朵取材，耗時2年創作「雲」、「岦」系列，呈現霞雲流動、繚繞，即起至4月11日在新北鶯歌陶博館展出，前100名看展、打卡者，有機會拿劉榮輝手作雲朵餅乾。

新北市立鶯歌陶瓷博物館今天發布新聞稿指出，「云語—劉榮輝陶藝展」即日起至4月11日，在1樓陽光特展室登場。

頂著一頭鶴髮的劉榮輝，民國79年在台北市協和工商美術工藝科陶藝組畢業後，並未如預期走上陶藝工作路，反而進入一般公司，但在當上班族的2年裡，更加感受做陶的快樂和滿足，他最後選擇順應心聲。

儘管以雲朵為發想的思緒早已縈繞心頭，劉榮輝卻遲至106年才真正著手創作「雲」系列，其中作品「凝‧霞」，採用綠釉、紅釉相間堆疊的釉色表現，充滿東方氣息，獲正展出中的「台灣國際陶藝雙年展」入選肯定。

他進一步創作百件雲朵陶作，「雲」系列以自由形塑的曲線、多元釉彩與有深有淺的器身造形，構成線與面的視覺律動，表現凝視著霞雲頃刻間微妙的動態感；「岦」系列由「雲」系列延伸，將山水畫視覺，以多層次浮雕及鏤空造型共構的作品呈現，彷如繚繞雲海的壯麗山景。