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高雄旅宿業者聯合推優惠 發行300元住宿抵用券

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市旅館公會及觀光局邀集70家旅館推出聯合優惠活動，發行300元住宿抵用券。圖／高雄市觀光局提供
高雄市旅館公會及觀光局邀集70家旅館推出聯合優惠活動，發行300元住宿抵用券。圖／高雄市觀光局提供

高雄市旅館公會及觀光局邀集70家旅館推出聯合優惠活動，發行300元住宿抵用券，即日起至4月30日入住70家飯店，一房可獲贈一張，下次可於70間合作旅館任選一間入住折抵住宿費300元，可使用至6月30日止，歡迎民眾到高雄住宿。

高雄市旅館商業同業公會及高雄市觀光局獲交通部觀光局109年度「優良觀光產業團體獎」及「城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」，高雄市旅館公會及觀光局邀集70家旅館等推出「感謝有你、雄愛高雄」聯合優惠活動，歡迎民眾住宿。

活動將發行300元住宿抵用券，即日起至4月30日只要入住70家飯店，一房可獲贈一張，下次可於70間合作旅館任選一間入住折抵住宿費300元，並可使用至6月30日止。

高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬表示，疫情期間，觀光業者依然積極服務，獲得交通部觀光局的肯定很開心，為了感謝民眾支持，即日起入住義大天悅飯店、翰品酒店、印水涵景觀旅館等70家旅館，即贈300元住宿抵用券。

另外由觀光局號召相關觀光業者，加碼憑住宿券可享多項觀光優惠，如義大遊樂園可享門票優惠（不限人數）、i-Ride 5D飛行劇院飛行全票8折優惠、8家觀光工廠優惠、草衙道VR密室脫逃、寶來花賞溫泉公園露營區、愛河愛之船、雙層巴士、再見捌捌陸園區、打狗英國領事館等多項優惠，旅客可掃描抵用券上QR code查詢各項優惠。

觀光局表示，此次祭出聯合住宿優惠活動，希望全國民眾都來高雄觀光旅遊，玩得開心、住得安心。後續市府與高雄旅宿業者將持續保持優良旅宿服務品質，並規畫優質好玩的觀光活動，共同為高雄打造區域觀光品牌。

觀光局 高雄市 義大

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