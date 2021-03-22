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用鳳梨征服韓國人 高雄首選鳳梨下午封櫃啟航

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
暌違多年，高雄大樹鳳梨再度出口韓國，市長陳其邁到合作社替海運鳳梨封櫃。記者徐白櫻／攝影
暌違多年，高雄大樹鳳梨再度出口韓國，市長陳其邁到合作社替海運鳳梨封櫃。記者徐白櫻／攝影

高雄大樹鳳梨進入盛產期，南友農青果生產合作社今天下午包裝集貨，首發14.4公噸出口韓國進軍首爾高端市場，直至5月底總出口量會超過100公噸。農業局表示，高雄鳳梨多年前曾出口往韓國，已中斷數年，接下來還有其他亞洲國家市場洽談中，主打高端市場。

繼加拿大、日本、新加坡與香港後，高雄鳳梨透過貿易商開拓韓國市場，今天起由南友農青果生產合作社打頭陣，預計每周一只貨櫃輸往韓國，出貨至5月底。

今天下午，市長陳其邁、農糧署南區分署長羅正宗等人前往合作社主持封櫃儀式。理事主席陳永清陪同，向陳其邁解說挑選、清洗與包裝等處理流程，滿載鳳梨的貨櫃車在鞭炮聲中快樂啟航。

陳其邁說，棒球有句話說「好想贏韓國」，現在應該改成好想用鳳梨征服韓國人的味蕾，高雄出產既衛生又美味的鳳梨，主攻高端市場，中央有十億元預算讓中央與地方全面對接，保障農民收益；近日鳳梨平均價格為每公斤33元，價格算平穩稍高，感謝各單位協力幫最好吃的金鑽鳳梨開拓市場。

大樹農會前總幹事張清榮指出，以往韓國主要進口菲律賓鳳梨，台灣鳳梨開拓不易，大樹鳳梨約20年沒有外銷韓國，在時空背景改變下，希望這次能開拓穩定通路。農民陳家展說，產地鳳梨出口價格每公斤近30元，跟國內價格差不多，高品質鳳梨主打首爾兩家百貨公司的超市通路。

高雄大樹鳳梨開拓韓國外銷市場，市長陳其邁（右五）親自到合作社替海運鳳梨封櫃。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹鳳梨開拓韓國外銷市場，市長陳其邁（右五）親自到合作社替海運鳳梨封櫃。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹鳳梨再度出口韓國，市長陳其邁（右二）在合作社體驗鳳梨包裝作業。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹鳳梨再度出口韓國，市長陳其邁（右二）在合作社體驗鳳梨包裝作業。記者徐白櫻／攝影

鳳梨 陳其邁

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