用鳳梨征服韓國人 高雄首選鳳梨下午封櫃啟航

高雄大樹鳳梨進入盛產期，南友農青果生產合作社今天下午包裝集貨，首發14.4公噸出口韓國進軍首爾高端市場，直至5月底總出口量會超過100公噸。農業局表示，高雄鳳梨多年前曾出口往韓國，已中斷數年，接下來還有其他亞洲國家市場洽談中，主打高端市場。

繼加拿大、日本、新加坡與香港後，高雄鳳梨透過貿易商開拓韓國市場，今天起由南友農青果生產合作社打頭陣，預計每周一只貨櫃輸往韓國，出貨至5月底。

今天下午，市長陳其邁、農糧署南區分署長羅正宗等人前往合作社主持封櫃儀式。理事主席陳永清陪同，向陳其邁解說挑選、清洗與包裝等處理流程，滿載鳳梨的貨櫃車在鞭炮聲中快樂啟航。

陳其邁說，棒球有句話說「好想贏韓國」，現在應該改成好想用鳳梨征服韓國人的味蕾，高雄出產既衛生又美味的鳳梨，主攻高端市場，中央有十億元預算讓中央與地方全面對接，保障農民收益；近日鳳梨平均價格為每公斤33元，價格算平穩稍高，感謝各單位協力幫最好吃的金鑽鳳梨開拓市場。