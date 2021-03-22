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水情吃緊周三討論「亮紅燈」？王美花：尚未決定

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
苗栗水情吃緊，鯉魚潭水庫上游見底。本報資料照片，記者范榮達／攝影
苗栗水情吃緊，鯉魚潭水庫上游見底。本報資料照片，記者范榮達／攝影

台灣西部水情仍緊張，新竹、苗栗、台中等「橙燈」又較嚴峻的區域，將陸續進行限水演習，外界關注何時可能水情「亮紅燈」、開始「供5停2」限水措施。經濟部長王美花今（22）日在立法院經委會指出，「供5停2」是進入水情紅燈才會實施，將會以一整個區域來做決定，且會提早通知、提出配套。本周三將再次召開水情會議，是否會討論「亮紅燈」？王美花表示，開會前才會就當時狀況決定議程。

經濟部今就「中南部水庫乾涸以及水源調度問題、耗水費分產業別開徵、再生水廠供水量檢討」一題，到立法院經濟委員會進行報告並備詢。

對於藍綠立委皆關心的水情問題，王美花指出，如果進入「供5停2」的限水措施，一定是該區域已經「亮紅燈」，而無論是水情燈號和限水措施，因為涉及很多單位，都會在中央應變中心做確認；目前考量方向是以「整個地區」實施，而非針對產業實施。她強調，若到了紅燈限水程度，一定會提早公布，也會準備完整的配套措施。

至於本周三的水情會議是否就會討論到亮紅燈與限水措施，王美花表示，要視會前的相關訊息，才會確認議程。據了解，周三水情會議目前預計將討論抗旱2.0的具體落實進度跟時間表，以及就這兩天鋒面降雨狀況，討論後續是否需要有新的措施。

水利署署長賴建信指出，過去「供5停2」曾實施兩次，2002到2003年台北曾經實施54天，2015年時桃園也實施過類似措施。

限水 王美花

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