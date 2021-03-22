乾旱頻傳 台南農改場推廣「滴灌節水栽培」省水五成

台南區農業改良場下午表示，近年乾旱頻傳蘆筍面臨缺水危機，場方推廣「設施蘆筍滴灌節水栽培」，經輔導應用節水技術，較傳統溝灌種植節省灌溉用水50%以上，可降低雜草孳生保持畦溝乾燥，方便採收，更有提升產量及穩定蘆筍嫩莖脆嫩度品質優勢。

台南農改場訂24日、31日在嘉義縣中埔鄉公館村「青松農場」、台南市將軍區「相交蘆筍園」辦理「技術觀摩會」，歡迎農民參加。相關技術與觀摩會內容可聯絡農改場義竹工作站研究人員郭明池、彭瑞菊，電話05-3412416轉15或10。

台南農改場場長楊宏瑛說，為因應缺水危機，提高水資源利用效率，管路灌溉及設施政府有補助。台南場積極輔導農民善用節水灌溉技術，降低缺水農作物損失，節省水資源。