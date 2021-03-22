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乾旱頻傳 台南農改場推廣「滴灌節水栽培」省水五成

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「青松農場」設施蘆筍應用滴灌給水。記者周宗禎/翻攝
「青松農場」設施蘆筍應用滴灌給水。記者周宗禎/翻攝

台南區農業改良場下午表示，近年乾旱頻傳蘆筍面臨缺水危機，場方推廣「設施蘆筍滴灌節水栽培」，經輔導應用節水技術，較傳統溝灌種植節省灌溉用水50%以上，可降低雜草孳生保持畦溝乾燥，方便採收，更有提升產量及穩定蘆筍嫩莖脆嫩度品質優勢。

台南農改場訂24日、31日在嘉義縣中埔鄉公館村「青松農場」、台南市將軍區「相交蘆筍園」辦理「技術觀摩會」，歡迎農民參加。相關技術與觀摩會內容可聯絡農改場義竹工作站研究人員郭明池、彭瑞菊，電話05-3412416轉15或10。

台南農改場場長楊宏瑛說，為因應缺水危機，提高水資源利用效率，管路灌溉及設施政府有補助。台南場積極輔導農民善用節水灌溉技術，降低缺水農作物損失，節省水資源。

這兩場觀摩會介紹滴灌基本設備需求及管理要件，滴灌管及微噴帶管路配件組裝，不同灌溉方式差異及應用優勢；並說明設施蘆筍依不同栽培期及株齡合適水養分供給條件及病蟲害管理要項，包含應用水霧及友善防治資材綜合防治。藉示範場域農友經驗分享，與會者更能瞭解實際操作方式及使用情況。

傳統溝灌方式耗用大量水資源。記者周宗禎/翻攝
傳統溝灌方式耗用大量水資源。記者周宗禎/翻攝
基本滴管型式：滴水器內鑲型滴管(上)及滴水器外接型滴管(下)。記者周宗禎/翻攝
基本滴管型式：滴水器內鑲型滴管(上)及滴水器外接型滴管(下)。記者周宗禎/翻攝
「相交蘆筍園」設施蘆筍應用滴灌給水。記者周宗禎/翻攝
「相交蘆筍園」設施蘆筍應用滴灌給水。記者周宗禎/翻攝

農改場 農民 水資源

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