疫情增加睡眠時間 每天增近10分鐘

研究顯示，去年14個國家的每天睡眠時間增加近10分鐘。一項最新研究顯示，2020年日本、中國等14個國家每天的睡眠時間，平均比前一年增加9分50秒，報告認為受新冠疫情影響，世界各地強制實施宵禁等防疫限制，使夜生活急劇減少，反而讓民眾有更充足及規律的睡眠。

增近10分鐘睡眠時間

根據《每日新聞》報導，法國健康監測設備製造商Withings最新的一項研究顯示，2020年日本、中國等14個國家每天的睡眠時間，平均比前一年增加9分50秒，且研究的國家中，沒有一個國家的睡眠時間減少。報告稱「夜間活動急劇減少」，是因為世界各地強制實施宵禁等活動限制，推論可能是導致睡眠量增加的原因。

14個國家中，義大利的睡眠時間增加最多，每天增加12分52秒，英國每天增加12分27秒排第2，比利時則以每天增加11分5秒位列第3。同時，睡眠量漲幅最小的是中國，為3分38秒，其次是日本的6分13秒，以及瑞典的6分30秒。Withings推測，2020年中國比歐洲國家早實施封城措施，而日本的防疫限制相對寬鬆，放棄全面封城，可能是造成這項結果的原因。

睡眠時間更規律

《日本時報》報導，報告指出，許多企業鼓勵遠距辦公，讓員工節省通勤時間，獲得更長的睡眠時間。此外，報告補充說，根據該公司的數位監測設備計算的就寢時間規律性，和睡眠深度等的數據，增加睡眠時間可能會改善睡眠品質。

去年認為有高睡眠品質的受調查用戶有62.27%，比2019年增加約4%。對此，Withings公司表示，城市周圍夜生活的噪音減少，也有助於改善睡眠情況。

沒有舉行家庭聚會或是其他聚會，代表「人們可以在整週的時間內，保持更規律的睡眠時間表。」

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