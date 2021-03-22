強烈大陸冷氣團來襲 新北、桃園、新竹有10度以下低溫

中央氣象局表示，強烈大陸冷氣團影響，北部地區天氣寒冷。今(22)日至明(23日)晨局部地區有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率。

氣象局說，今(22日)下午至明(23日)晨低溫區域，橙色燈號(非常寒冷)包括新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號(寒冷)為基隆市、新竹市、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象局表示，請民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。