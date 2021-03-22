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高市舉行抗旱會議 陳其邁：高屏溪水量剩4成要未雨綢繆

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今主持抗旱會議。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今主持抗旱會議。記者蔡孟妤／攝影

水情持續吃緊，高雄市長陳其邁今主持今年首次抗旱會議，現在高雄民生用水約120萬噸、工業用水約29萬噸左右，供水還算穩定，但因高屏溪川流量跟過去比只剩原來4成，還是要未雨綢繆，節約用水，希望民眾共體時艱相互配合。

水利局長蔡長展表示，我們高雄水情是黃燈的夜間減壓供水，市長要求民生用水跟產業用水，要跟中央協調，務必達到穩定供應，現在每2天就會跟市長報告一次供應狀況。

蔡長展說，目前民生用水、工業用水由高屏堰及伏流水、再生水等水源供應，過去也有把部分用水移撥到南化水庫儲存，未來跟台南會協調，過去送到南化儲蓄的水量，必要時也必須回送高雄使用。

陳其邁今主持第1次旱災應變會議，聚焦供水調度工作和節水措施因應。陳其邁說，現在民生用水大概120萬噸，工業用水大概是29萬噸左右，還是呼籲民眾節約用水共體時艱，也要超前部署，針對水源開發、節水等措施集思廣益。

陳其邁說，高雄備用水源包括伏流水跟地下水，會視水情狀況來增加供給，但高屏溪的川流量跟過去平均比較，只剩原來的4成，雖然現在相對於其他縣市已進入橘燈警戒，高雄相對穩定，但還是要未雨綢繆，希望民眾共體時艱相互配合。

對於產業用水大戶的因應策略，陳其邁說，包括鳳山再生水廠，還有臨海的再生水廠，都已經陸續提供工業用水，大寮、大樹的取水井水位監測出水量也都正常，在供水上還是非常穩定，但也要跟這些大廠說明，他們也願意配合，如何更減少用水量，也都有一些減水計畫，持續在進行。

陳其邁說，今天的抗旱會議主要針對不管是工業或是民生用水，能夠訂一個目標值，共同來減少每天的供水量跟用水的需求。

陳其邁 抗旱 高屏溪

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