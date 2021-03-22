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境外沙塵來了！ 午後全台污染物濃度易上升中南部警戒

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
污染物由北往南傳輸，全台污染物濃度易上升，午後中部以北地區空氣品質逐漸緩和，下風處南部地區，擴散條件較差，須留意污染物累積；雲嘉南沿海地區午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。圖／取自空氣品質監測網。
污染物由北往南傳輸，全台污染物濃度易上升，午後中部以北地區空氣品質逐漸緩和，下風處南部地區，擴散條件較差，須留意污染物累積；雲嘉南沿海地區午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。圖／取自空氣品質監測網。

隨大陸冷氣團南下，局部地區有顯著降雨，中國沙塵及霾害的影響稍有減緩，PM10小時濃度最高出現在今(22)日0時的萬里站，達192微克/立方公尺，PM2.5出現在昨(21)日16時的富貴角站，達75微克/立方公尺，污染物由北往南傳輸，下風處南部地區污染物易累積。

依照上午監測結果，花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、宜蘭空品區為「普通」等級，中部局部地區可能達橘色提醒等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區可能達紅色警示等級。

環保署表示，22日大陸冷氣團南下並挾帶中國沙塵及污染物影響台灣，北部局部地區有顯著降雨，境外污染影響稍減緩，PM10小時濃度最高出現在今(22)日0時的萬里站，達192微克/立方公尺，PM2.5出現在昨(21)日16時的富貴角站，達75微克/立方公尺，污染物由北往南傳輸，全台污染物濃度易上升，午後中部以北地區空氣品質逐漸緩和，下風處南部地區，擴散條件較差，須留意污染物累積；雲嘉南沿海地區午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

未來一週，22日大陸冷氣團將挾帶中國沙塵及污染物南下影響台灣，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，下風處南部地區較易累積污染物；23日白天起至24日東北季風或大陸冷氣團減弱，西半部擴散條件稍轉差，污染物可能累積；25日至27日環境風場轉為偏東至東南風，中部以北地區較容易累積污染物；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，請隨時留意最新空氣品質資訊。

冷氣團 空氣品質 PM2.5

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