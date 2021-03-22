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青少年憂鬱症盛行率倍增 全教產：家庭教育是解方

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
孩子心理健康問題急需關注。示意圖，圖非新聞當事人。本報資料照片
孩子心理健康問題急需關注。示意圖，圖非新聞當事人。本報資料照片

近日有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，指出近50年青少年憂鬱症盛行率增加三倍，民眾呼籲課綱國中健康與體育領域應將精神、心理疾病教育獨立為一單元。教師團體全國教育產業總工會表示，解決此問題的關鍵在良好的家庭教育，教育部應推行良好的家庭教育政策，幫助家長用正確的方式教育小孩，才能讓孩子從零歲起，就得到態度正面，向憂鬱說「不」的教育。

全教產表示，家長應幫助孩子學會自我管理，讓孩子能夠在健康和不利於自己的行為與活動間做出正確的抉擇。自我管理的技能包括自我控制、管理衝動、忍受挫折、延遲滿足、以及專注力。如果孩子能學會自我管理，他就能管理他們內在的心態以及與他人的關係。

全教產表示，家長最重要的責任不是滿足孩子無止盡的需求，將孩子的麻煩推開，而是要確保孩子發展出能幫助他們面對人生中不可避免的挑戰和失望的完整能力。如果孩子擁有上述自我管理技能，也就擁有抗憂鬱的基本技能。這時，若再輔以對憂鬱症的了解，將更能避免孩子遭到憂鬱症的侵害。

教育部表示，108課綱已將「身心健康與疾病預防」納為健康與體育學習重點，今年更將心理健康納入年度工作事項，增進國中小教師心理健康專業知能，落實在課程中。

教育部國教署說，鼓勵教師結合時事或議題，將憂鬱症及心理疾病相關概念納入課程，並透過團體討論、專題報告等方式，讓學生在蒐集資料中認識心理疾病。

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憂鬱症 教育部 108課綱

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