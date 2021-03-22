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今年首例！ 高市三民區出現境外移入登革熱病例

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市傳出境外移入登革熱病例，衛生局已緊急展開防治工作。圖／高市衛生局提供
高雄市傳出境外移入登革熱病例，衛生局已緊急展開防治工作。圖／高市衛生局提供

高雄出現今年首例登革熱境外移入病例，個案是40多歲本國籍男性，家住三民區，自菲律賓返國居家檢疫期間，3月20日出現發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉酸痛、背痛、皮膚紅疹等症狀，通報就醫經NS1快篩結果呈現陽性，今天確診染登革熱，目前住院治療中。

高雄市衛生局長黃志中今早到高醫接種AZ疫苗時，證實此事，一早他即趕往個案住居地了解詳情，並指行進行必要的清消等防治工作。

高市衛生局表示，個案2月4日到菲律賓工作，3月19日自桃園機場入境，當晚返回高雄住家進行1人1戶居家檢疫，但隔天日因出現疑似登革熱症狀，就醫篩檢，確定感染。

經疫調，個案在菲律賓工作期間，3月15日即曾發燒，在菲國當地就醫，3天後症狀緩解，19日返台後，20日又出現症狀，經轉介就醫採檢確診，但無任何同行或同住的接觸者。

衛生局目前已在個案住居所在地進行病媒蚊密度調查，查獲積水容器28個，在陽性水溝、頂樓塑膠袋及花器查獲3 處孳生病媒蚊幼蟲，今天已啟動地毯式孳生源檢查、化學防治噴藥滅蚊及高效能捕蚊燈監測等緊急防治工作，並進行社區動員全面清除孳生源。

衛生局提醒，目前東南亞地區登革熱及COVID-19 疫情嚴峻，民眾從高風險區返國務必落實一人一戶居家檢疫，如出現任何身體不是的症狀，需盡速通報就醫。

高雄市傳出境外移入登革熱病例，衛生局已緊急展開防治工作。圖／高市衛生局提供
高雄市傳出境外移入登革熱病例，衛生局已緊急展開防治工作。圖／高市衛生局提供

衛生局 登革熱

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