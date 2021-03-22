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29歲媽咪生3胎健身5年仍有妊娠紋 腹部拉皮重振信心

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
腹部拉皮手術是在肚臍下方增加一道刀口，延伸到恥骨上方，再往左右延伸往外到腹股溝之處，切除多餘的肚皮和妊娠紋。圖／中醫大新竹附醫提供
腹部拉皮手術是在肚臍下方增加一道刀口，延伸到恥骨上方，再往左右延伸往外到腹股溝之處，切除多餘的肚皮和妊娠紋。圖／中醫大新竹附醫提供

一名29歲的年輕媽媽生了3個小孩，因懷孕撐大的肚皮，在生完小孩後卻回不去產前的緊緻與平坦，妊娠紋嚴重鬆垮、肚皮垂皺，雖5年來積極瘦身健身仍無法改善，經整型外科醫師建議以腹部拉皮手術改善，終於恢復平坦緊緻的肚子，她也非常感謝醫師「給她一個全新自信的自我」。

中國醫藥大學新竹附設醫院整型外科醫師廖偉捷表示，孕期時因為肚皮撐大，皮下纖維組織斷裂，會產生皮膚擴張紋，也就是妊娠紋，出現又皺又鬆垮的肌膚。產後婦女如果計畫不想再懷孕，並且孕後一年都無法解決妊娠紋等問題，可考慮腹部拉皮手術。

腹部拉皮手術是在肚臍下方增加一道刀口，延伸到恥骨上方，再往左右延伸往外到腹股溝之處，切除多餘的肚皮和妊娠紋，因不用拆線換藥，也不用引流管，病患手術後一天即出院。

廖偉捷說，除了拉皮手術外，他也幫這名年輕媽媽的左右大腿做了環抽脂訪，各抽約350毫升，做自體脂訪移植隆乳手術，不只讓她的肚子平坦恢復皮膚緊緻，扁平的的肚臍變成細長型的肚臍，雙腿也變得更纖細，同時，罩杯也從原本的A罩杯變為C罩杯，「一舉四得」。

中國醫藥大學新竹附設醫院整型外科醫師廖偉捷表示，孕期時因為肚皮撐大，皮下纖維組織斷裂，會產生皮膚擴張紋，也就是妊娠紋。記者陳斯穎／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院整型外科醫師廖偉捷表示，孕期時因為肚皮撐大，皮下纖維組織斷裂，會產生皮膚擴張紋，也就是妊娠紋。記者陳斯穎／攝影

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