抽象畫大師紀向新作個展 在中友時尚藝廊絕美展出

春天來了！中友百貨時尚藝廊即日起展出國內抽象畫大師紀向的「春天·甦醒」意念藝術創作展，為消費者帶來17幅紀向老師近5年的創作，豐富的色彩充分展現紀向內心的浪漫情懷。

藝術家紀向除了繪畫之外，也長期從事筆耕，諸如藝術哲學的研究，或是生命哲學的探討，另涉獵新詩寫作與藝術鑑賞評論專欄，近期也發行了《意念藝術idea art》30萬字的藝術哲學書。

台中市文化局副局長曾能汀指出，紀向的《意念藝術idea art》著實精彩，文化局的刊物還特別大篇幅介紹這本《意念藝術idea art》藝術哲學書。

此次展覽，有四個不同主題的作品-《粉紅氣息》呈現祥和、氣場緩流的狀態；《綠生命》表現泱泱生命漾漾冉起的內心景緻；《沸騰》傳達內心激昂沸騰的情感，以及《紫色化外》闡述裊裊如夢般的意識世界。希望藉由不同意境的繪畫，將藝術家潛意識中想要將創作與意念結合的想法，傳遞給中友顧客。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，此次展覽適逢中友29週年慶活動期間，紀向老師作品中所呈現的歡樂繽紛及充滿生命力的意象，與中友百貨想要帶給顧客的意念不謀而合，因此特別取得紀向老師的授權，將參展作品大規模的使用在全館空間佈置及購物提袋上。

另外，也特別製作質感非常好的雪紡紗絲巾當作活動贈禮，民眾走在三民路上即可觀看到紀向老師的畫作，走進館內也能隨處看到由畫作延伸出來的裝飾品。

紀向說，當知道展覽時間剛好碰到中友週年慶時非常驚訝，想到畫作將成為全館的裝飾物，也緊張得睡不著覺，抱持著尊重專業的精神，由主辦單位策劃小組盡情發揮，呈現的效果令人非常驚豔。