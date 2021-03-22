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北捷中衛口罩開搶 民眾等半小時怨：一直重新登入

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷為慶祝通車25周年紀念，與口罩國家隊「CSD中衛」推出捷運路線紀念口罩。圖／北捷提供
北捷為慶祝通車25周年紀念，與口罩國家隊「CSD中衛」推出捷運路線紀念口罩。圖／北捷提供

為慶祝台北捷運通車25周年，北捷與口罩國家隊「CSD中衛」共同推出慶生紀念款口罩，但疑似因瞬間湧進太多使用者，APP居然直接當機，民眾哀嚎，「等了半小時都進不去」，北捷則表示正在處理中。

不少民眾今早10時準時登進台北捷運GO APP索取兌換券，但擬因一下子太多人湧進APP導致系統大當機，許多人紛紛到台北捷運臉書粉絲團留言表示無法登入，甚至有網友哀嚎，「等了半小時都登不進去」、「一直驗證重新登入，無限輪迴」、「一直轉圈圈」；但也有幸運民眾領到兌換券，煞羨其他還在等著登入的網友。

對此，北捷回應，目前台捷運GO APP發放口罩兌換券功能正常，但因瞬間湧入大量會員索取兌換券，因此等候時間會稍久，目前技術人員正在加速處理中。

北捷25周年紀念口罩以沉穩、時尚的深灰為主色，採捷運串聯城市運輸概念，以圓形基礎幾何相互重疊，代表重要交通樞紐，每一圓圈周邊縫隙，如軌道般串起整片都會區，彰顯捷運四通八達特性。

此次推出的紀念口罩共有6款，包含棕色（文湖線）、紅色（淡水信義線）、綠色（松山新店線）、橘色（中和新蘆線）、藍色（板南線）、黃色（環狀線），各顏色代表不同路線，不同款式也會搭配不同顏色耳繩。

北捷表示，想要領取免費紀念口罩的民眾，可以加入「台北捷運GO」APP成為會員，3月22日10點起在APP會員獨享頁面，索取限量兌換券。

之後可在南港展覽館站、市政府站、西門站、南京復興站、中山站、大安站、頂溪站、石牌站、淡水站、大坪林站、蘆洲站、板橋站（含板南線及環狀線）等12個車站共13處選擇一處領取，3月28日上午10時至下午6時再憑券至指定車站兌換，每人可兌換3枚，顏色隨機。

北捷為慶祝通車25周年紀念，與口罩國家隊「CSD中衛」推出捷運路線紀念口罩。圖／北捷提供
北捷為慶祝通車25周年紀念，與口罩國家隊「CSD中衛」推出捷運路線紀念口罩。圖／北捷提供
疑似同時間大量使用者湧入台北捷運GO APP導致系統當機，目前技術人員正在處理中。圖／截自台北捷運臉書粉絲團
疑似同時間大量使用者湧入台北捷運GO APP導致系統當機，目前技術人員正在處理中。圖／截自台北捷運臉書粉絲團

北捷 捷運 口罩

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