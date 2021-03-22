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明年不補助七期燃油機車？ 環保署長張子敬：確實是

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署長張子敬。記者彭宣雅／攝影
環保署長張子敬。記者彭宣雅／攝影

環保署去年首度補助七期燃油機車適用汰舊換新，竟導致七期燃油機車補助數量大幅成長，遠超過電動機車；環保署近日拍板，明年起將全面停止補助七期燃油機車；環保署長張子敬表示，確實明年不再補助。

立法院衛環委員會今天邀請環保署長張子敬進行業務報告；張子敬說，因考量改善空氣品質，所以環署在明年1月起實施前，推動一至四期機車汰舊換新購買七期機車及電動機車補助政策，但明年此補助措施將停止；明年因為七期的標準一月一號就生效了，因此就不再補助燃油機車。

環保署表示，我國機車七期排放標準於2013年10月28日公告，明訂於明年1月1日起實施；透過排放標準分期逐步的實施，鼓勵機車製造廠加速推出更環保及符合新一期排放標準的機車上市銷售，以改善空氣品質。

環保署 電動機車 空氣品質

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