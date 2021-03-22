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未熟化禽畜糞肥料 台東禁止在公有農地使用
台東縣政府2014年起禁止未熟化禽畜糞當肥料入境，前年也成立生禽畜糞聯合稽查小組取締違法載運，迄今攔截超過500噸，目前縣內耕地約有60%為承租公有地，縣府即日起將對公有耕地農民主動巡查宣導，一旦查獲勸導不聽將開罰。
台東是農業縣，早期農民習慣使用低成本的糞便作為肥料，但幾乎都未熟化，導致發生惡臭且環境髒亂，夏天的時候蚊蠅孳生，其中又以釋迦農園最常見，火龍果、生薑和西瓜田也常見。
「如果有覆土，情況會改善。」台東縣環保局表示，許多農民都只是把未熟化的糞便灑在農園中，以釋迦為例，台東全年種植，冬天還好，夏天的蒼蠅成群出沒，令人覺得恐懼，農園附近住戶只能緊閉門窗，避免蒼蠅入侵。但類似情況農業處可判斷是否完全熟化，再依肥料管理法開罰。
環保局表示，有機質肥料要到完全熟化的堆肥才能使用，生糞會嚴重影響環境衛生及鄰里日常生活，一般農民使用生禽畜糞而造成環境汙染可視情況依廢棄物清理法或空汙法開罰，且可連續裁罰到改善為止。
環保局表示，生禽畜糞聯合稽查小組由警察局、農業處和環保局等單位組成，去年攔截超過276噸，今年迄今查獲9車次、約60噸。一般農民在農田使用查獲依廢棄物清理法開罰，最高「只」罰6000元；但運送車輛違規載運則視為事業廢棄物，可重罰6萬元到30萬元。
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