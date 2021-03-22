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有人1個月就賺走15萬！ 荔枝椿象卵片收購叫停今天關門

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
目前荔枝正值開花期，荔枝椿象椿象已經進入交尾期，正是防治荔枝椿象最重要的關鍵時期，中彰投雲共同防治期是從3月17日起展開。照片／彰化縣政府提供　
目前荔枝正值開花期，荔枝椿象椿象已經進入交尾期，正是防治荔枝椿象最重要的關鍵時期，中彰投雲共同防治期是從3月17日起展開。照片／彰化縣政府提供　

為有效防治荔枝椿象危害，彰化縣今年共編列66萬元經費，以每片5元預定收購13萬片荔枝椿象卵片，沒想到重賞之下有勇夫，原預定從上月18日起5月27日受理繳交，到本月19日（上周五）才一個月，就收購了26萬片必須發放130萬元，由於高雄及嘉義等縣市有同樣情形，農委會決定今天下午4時時提前關門，暫停收購，彰化縣芬園鄉今天一大早就湧來許多民眾搶搭最後班車。

彰化縣今年目前已繳交的26萬片中，全縣冠軍是芬園鄉張小姐共繳了2萬9996片，以每片5元，這個月就賺了15萬元，堪稱是「摘卵達人」，第二名同是芬園鄉也達到2萬片，獎金也在10萬元。縣府農業處表示，這些 「摘卵達人」也許不是個人，可能是家族總動員才獲得如此成果，再集中或分別名義繳交。

荔枝椿象卵片收購費由農委會編列，前年收購價每片3元，還未受到注目，直到去年調高到5元後，加上新冠肺炎疫情造成部分廠商減少工時，即有民眾利用摘荔枝椿象卵片賺外快，逐漸帶起熱潮，彰化縣去年繳交13萬片共發放61萬元獎金，今年則參考這個數量，共編列66萬元經費，並從上月18日起5月27日受理繳交。

沒想到，因民眾繳交十分踴躍，彰化縣才一個月時間才已超過一倍，共繳了26萬片必須發放130萬元，彰化縣政府農業處表示，不只是彰化，高雄市更可觀，高雄原預定收購15萬片卻收到70萬片、嘉義縣也預定收17萬片已收了57萬片，農委會動植物防疫檢疫局在本月19日下午4時緊急決定停止收購，並預定今天下午4時前關門，不再收購。

在農委會決定停止收購後，「摘卵達人」仍從上周五到今天仍然繼續摘取，並趕在今天下午關門前繳交，芬園鄉公所今天上午8時不到，即湧來許多繳交卵片的民眾，公所共分別四組人員受理，忙得不可開交，估計今天繳交數量會超過10萬片。

彰化縣政府農業處副處長郭至善說，收購荔枝椿象卵片有其一定的防治效果，以彰化縣今年已收購26萬片為例，每片至少14顆卵，就減少364萬隻枝椿象，縣府會也會持續向農委會爭取補助，如果中央不願補助，獎金不足部分只好動用其他經費挹注，如果中央終止收購計畫，只好再加強化學防治及平腹小蜂生物防治。

為有效防治荔枝椿象危害，彰化縣今年共編列66萬元經費，以每片5元預定收購13萬片荔枝椿象卵片，原預定從上月18日起5月27日受理繳交，到本月19日才一個月，就收購了26萬片必須發放130萬元。照片／彰化縣政府提供
為有效防治荔枝椿象危害，彰化縣今年共編列66萬元經費，以每片5元預定收購13萬片荔枝椿象卵片，原預定從上月18日起5月27日受理繳交，到本月19日才一個月，就收購了26萬片必須發放130萬元。照片／彰化縣政府提供
為有效防治荔枝椿象危害，彰化縣今年共編列66萬元經費，以每片5元預定收購13萬片荔枝椿象卵片，原預定從上月18日起5月27日受理繳交，到本月19日才一個月，就收購了26萬片必須發放130萬元。照片／彰化縣政府提供
為有效防治荔枝椿象危害，彰化縣今年共編列66萬元經費，以每片5元預定收購13萬片荔枝椿象卵片，原預定從上月18日起5月27日受理繳交，到本月19日才一個月，就收購了26萬片必須發放130萬元。照片／彰化縣政府提供
民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市公所，每片就可獲得5元獎金。照片／彰化縣政府提供
民眾只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，繳交至各鄉鎮市公所，每片就可獲得5元獎金。照片／彰化縣政府提供
為有效防治荔枝椿象危害，彰化縣今年共編列66萬元經費，收購荔枝椿象卵片。圖／彰化縣政府提供
為有效防治荔枝椿象危害，彰化縣今年共編列66萬元經費，收購荔枝椿象卵片。圖／彰化縣政府提供

農委會 荔枝椿象

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