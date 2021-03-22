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一人作業忙翻天！ 拉麵名店悠然宣布「不接待新客人」

聯合新聞網 / 綜合報導
悠然拉麵不收新客人，新措施引發正反兩派討論。圖／取自創作拉麵 悠然
悠然拉麵不收新客人，新措施引發正反兩派討論。圖／取自創作拉麵 悠然

受到YouTuber推薦影響，日前刮起一陣拉麵風潮，不少拉麵店吸引許多人上門排隊嚐鮮。為避免客人插隊，創作拉麵悠然自本月16日起，不接待首次用餐的客人，此舉引發正反兩派評論。有網友傻眼表示，「感覺超不尊重消費者的，不如招牌也關了，直接寫只賣朋友」。

創作悠然拉麵日前在臉書專頁發文表示，近日拉麵風潮吸引許多人排隊吃麵，卻有客人不遵守「用餐的人到齊才能排隊」的規則，導致許多紛爭，對於該店只有一人獨立作業而言，解決客人紛爭相當棘手，因此決定自本月16日起，不接待首次用餐的客人。

對此，有網友在論壇Dcard發文表示，非常不認同悠然不收新客的規定，「感覺超不尊重消費者的，不如招牌也關了，直接寫只賣朋友」。他也直言，該店的拉麵偏台式拉麵，雖然好吃，但味道太淡。

其他網友有人認同，留言「不給吃就不要吃啊，又不是公家單位，私人店面也在管」、「大不了就不要去吃啊，反正又不止一間拉麵店」、「不支持，開個拉麵店規定一堆，超莫名其妙，但我也不會去吃就是了，畢竟拉麵店那麼多家，可以有更好的選擇」。

不過多數網友都認同拉麵店做法，留言「我覺得老闆開店，他開心就好，消費者買不買單就看個人」、「這會不尊重嗎？我是覺得還好，他的店他想招待誰就招待誰囉」、「還真的以為消費者最大？你有選擇店家的權利，店家也有篩選客人的權利」。

拉麵 Dcard

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