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不老騎士環島追夢 通過第一大關穿越南迴

中央社 / 台東縣22日電

平均72歲的「不老騎士」機車環島旅程，昨天成功挑戰旅程上第一大關，穿越南迴公路，84歲的阿公陳邦雄女兒特別從台中趕到台東幫父親慶生，阿公超感動；今早繼續往花蓮行程。

「2021不老騎士為愛千里」3月18日從台中市熱血啟程，28位平均年齡72歲的不老騎士一路往南，將以10天時間，逆時針完成1180公里的環島旅程；已完成4天370公里路程的車隊昨天挑戰南迴公路後，晚上在台東市區幫陳邦雄阿公慶生。

陳邦雄阿公是這次集團中第2高齡，不老騎士們紛紛送上吉祥話，祝福這位「老大哥」生日快樂，他的女兒也專程從台中趕到台東並捧著蛋糕驚喜現身，讓阿公超級感動。

主辦的弘道老人福利基金會聯絡人阮怡瑜表示，陳邦雄阿公參加不老騎士的原因，其實是「被報名」，女兒陳媚如看到偶像盧廣仲擔任不老騎士公益大使時，讓也曾經熱血環島的她立即偷偷幫父親報名。

陳媚如說，希望個性內向的父親能藉此認識更多朋友，多與外界接觸，況且，熱血不一定是年輕人的事，身體健康就要走出去，相信不老騎士會成為一個美好的起點，開啟父親豐富精采的老年生活。

陳媚如也說，父親得知報名消息後，個性較保守內向的他，原先有點抗拒，但隨著圓夢時間到來，心情越來越興奮，到處跟鄰居分享自己要環島的計畫，連隔壁鄰居長輩都跑來跟她說：「看起來很有趣，明年可以幫我報名嗎？」

陳邦雄表示，雖然一開始是被女兒推出來的，但這幾天跟著大家一起騎車、吃飯、拍照，尤其年紀一大把了，還可以一次認識這麼多新的「老朋友」，真的覺得很有趣。

阮怡瑜表示，昨天的行程是通過南迴公路，蜿蜒的山路上是這次旅程最辛苦的挑戰，今天上午從台東市出發前進花蓮，進入第5天行程。

環島 台東

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