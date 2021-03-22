麥味登化身忘憂早餐店 品讀生活故事

早餐店是台灣非常獨特的街角風景，伴隨著人成長，也串起每個小時代的共同生活經歷。食物的味道總藏著回憶，不論是蛋餅、豆漿、蘿蔔糕，抑或是漢堡、奶茶、三明治。食物就像是一條線索，透過味道喚醒人與人交織的故事。創立即將邁入35週年的「麥味登」就像是鄰里的老厝邊，一路伴隨著大家成長，同時也承載著不同世代的共同回憶，店內的場景或許會時移世易，但是熟悉的好味道始終依舊，當然不變的還有記憶力超強的早餐店阿姨，以及方便取得的帥哥封號。

為了提供給消費者更健康與美味的餐飲，麥味登持續提升食材品質與餐點組合，最新一季菜單日前上線，新菜單保留了經典菜色，但也納入更多台灣在地食材與蔬果，嚴選台農57號地瓜、台南11號天米、100%古坑柳橙與葡萄柚果汁、台灣青殼冬瓜熬製的冬瓜露，更致力推動所有食材無添加人工防腐劑，從源頭為消費者的健康把關。熟悉的老味道變得更好，就像是藏於心中的故事，經過沉澱，只會愈發感人。適逢聯合文學、udn讀創故事（story.udn.com）合作出版的《歡迎光臨忘憂早餐店》新書上市，已經升級為咖啡館氛圍的麥味登，也在直營門市推出「忘憂幸福組合餐」，透過品讀生活故事，將場景化身忘憂早餐店，尋回日常中的美好。

忘憂幸福組合餐及握蛋捲餅。圖／麥味登提供

另外「蛋餅」是早餐店的經典菜色，同時也是貫穿《歡迎光臨忘憂早餐店》一書中主要場景與角色的重要媒介。經典的蛋餅除了在口味上創新，還有沒有其它可能？麥味登今年推出「握蛋捲餅」創意新吃法，讓

蛋餅不再是吃不飽的早餐配角，升級版的握蛋捲餅將時蔬嫩蛋包入蛋餅皮內，增加蔬菜攝取量，依喜好口味加入燻雞、德腸或豬排，再捲成可以手握、方便拿取的捲餅狀，裝入預設易撕口的紙袋包裝，每一口咬下都能嚐到餡料與餅皮的美味。經典蛋餅的「握、撕、咬」手握創意新吃法，不只便利，也讓吃早餐多點樂趣。

《歡迎光臨忘憂早餐店》一書為讀創故事（story.udn.com） 網路原創作品，聯合文學出版，3月22日起各大書店及網路通路，實體書、電子書同步上市！ → https://reurl.cc/9ZWqxd