上班日空品差 西部測站出現「橘色提醒」一片灰濛濛

今天是上班日，卻沒有好的空氣品質迎接大家，受冷氣團挾帶境外汙染影響，目前西半部有不少測站出現「橘色提醒」，空品略差範圍偏大。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，因偏北風相當強勁，水平擴散條件好，中午後因境外汙染逐步進入尾聲，汙染物滯留的狀況不明顯，且濃度也將逐漸降低，空氣品質也將逐漸恢復穩定。

大環境北風，西半部北風，民眾外出要注意較強陣風。

今天上半天境外汙染雖影響，但風速強，擴散好，汙染物滯留不至於太明顯，空氣品質是「全區域橘色提醒」轉「局部普通」。下半天境外汙染物濃度降低，風速持續偏強，擴散條件好，空品是「普通」或「局部橘色提醒」。

今天雲量偏多，早晚涼冷，中午舒適。全天建議減少戶外劇烈運動，尤其是上半天。

興達電廠目前1、4號燃煤機組停機中，2號、3號機友善降載減排。 圖／取自空氣品質監測網