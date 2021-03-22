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清晨低溫10度今轉乾冷 吳德榮：明冷空氣減弱氣溫回升

冷氣團挾帶沙塵及汙染物南下 台灣西半部空品不佳

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
22日大陸冷氣團將挾帶中國沙塵及汙染物南下影響台灣，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，下風處南部地區較易累積汙染物。截圖自環保署空氣品質監測網
22日大陸冷氣團將挾帶中國沙塵及汙染物南下影響台灣，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，下風處南部地區較易累積汙染物。截圖自環保署空氣品質監測網

根據環保署空氣品質監測網顯示，22日大陸冷氣團將挾帶中國沙塵及汙染物南下影響台灣，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，下風處南部地區較易累積汙染物；23日白天起至24日東北季風或大陸冷氣團減弱，西半部擴散條件稍轉差，汙染物可能累積；25日至27日環境風場轉為偏東至東南風，中部以北地區較容易累積汙染物。

環保署表示，清晨6時，竹苗、雲嘉南、高屏空品區已有三分之一以上測站達預警二級以上，包括竹苗空品區湖口、新竹、頭份；雲嘉南空品區麥寮、崙背、朴子、新港、嘉義、台南、新營、善化、安南；高屏空品區林園、前金、前鎮、仁武、左營、大寮、小港、復興、美濃、楠梓、鳳山、橋頭、屏東等地。

空氣品質受氣象條件影響大，境外沙塵暴加上境內汙染物夾擊，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

冷氣團 環保署 空氣品質 沙塵暴

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