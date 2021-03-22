清晨低溫10度今轉乾冷 吳德榮：明冷空氣減弱氣溫回升

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今(22日)晨4時30分的觀測資料顯示，台灣上空雲層很多；降水回波大多在苗栗以北及東半部海面上；苗栗以北及東半部已有局部降雨。

他表示，今晨截至5時15分北台灣的最低氣溫約在10、11度左右(新北石門區10.4度、新竹湖口鄉10.6度，桃園楊梅區10.7度)；其他各地最低氣溫：中部(台中清水區)12.0度，南部(台南六甲區)14.6度，東部(宜蘭三星鄉)12.7度。

中央氣象局表示，今天（22日）至明晨大陸冷氣團影響，北部及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

氣象局說，明天白天起大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫稍回升；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今天東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

吳德榮表示，最新(21日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天(22日)受「大陸冷氣團」影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷；白天漸轉乾，北台灣轉為多雲，中南部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨。今天各地氣溫：北部11至16度，中部12至20度，南部14至27度，東部13至25度。明(23日)晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴的天氣。

他表示，最新歐洲模式模擬顯示，明晚、周三(24日)上半天「中層短波」快速通過，帶來局部降雨，影響範圍廣，各地天氣仍偏涼。3000公尺以上高山(玉山、雪山、南湖及合歡山)降雪條件佳。周三下半天起至下周(28)日恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升。這波「中層短波」所伴隨的天氣，各國模式模擬仍有很大差異（歐洲模式幾乎全台皆受影響；美國模式則影響很輕微），顯示其「不確定性」，應持續密切觀察。