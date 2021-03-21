中研院台史所副所長張隆志 將任台史博新館長

國立台灣歷史博物館（台史博）館長懸缺近半年，據本報掌握消息，台史博新任館長已確定由中研院台灣史研究所副所長張隆志擔任，預計四月一日上任，近日便會發布人事消息。

張隆志台大歷史研究所畢業後，赴美取得哈佛大學歷史與東亞語言研究所博士，研究專長是台灣社會文化史、平埔族群史、比較殖民史。其所擔任主編、與其他學者林逸帆等人合著的「跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）」，曾獲2019年的金鼎獎。

行政院會11日正式通過「國立台灣歷史博物館組織法」草案，台史博可望從原四級機關升格為三級機關，升格後人員和經費將擴充。據了解，文化部對升格後的台史博寄予厚望，對肩負升格重任的館長人選也格外謹慎，因此花了近半年時間考慮確定人選。而台史博定位為典藏常民歷史的博物館，館長除了對台灣史有深入了解，也必須擁有「說故事」的良好表達能力。曾獲金鼎獎的張隆志具備兩種條件、又有中研院副所長的行政經驗，被認為是協助台史博升格的最佳人選。