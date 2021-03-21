運具電動化龜速 環團：跨部門橫向聯繫差須系統性處理

環保署明年拍板不補助七期燃油機車，針對我國運具電動化遲緩，學者指出，應加強充電樁等基礎環境設施，領導者也要帶頭喊出電動化具體時程，才能讓整個行政部門「動起來」；環團批評，運具電動化是主流方向，但現在各部門橫向聯繫不佳，除了機車以外，汽車、公車電動化都亟待系統性處理。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，環保署空汙基金使用方式沒有明確宣布或跟民間溝通，今年繼續補助七期燃油機車已很莫名其妙，但明年取消補助是對的方向，至於即將預告的氣候變遷法對碳費也沒有具體規範，還要等到未來訂定子法才能確認收費機制，因此溫室氣體管理基金不見得立刻有足夠財源，必須回頭檢視空汙基金如何使用才能減緩空汙。

蔡中岳指出，明年如果確定不補助燃油機車，未來除了補助電動機車以外，可能還有電動汽車、電動公車等不同選擇，重點是空汙基金一定要用來解決空汙問題，而電動化是主流方向；除了環保署補助，現在電動運具產業主要由經濟部扶持，交通部門明顯失去角色，沒有善盡運輸部門排碳減量的責任，各部門橫向整合明顯不佳，機車、汽車、公車電動化都應更系統性處理。

中興大學環境工程系教授莊秉潔說，增氣減煤對空汙治理達到一定成效，而移動性汙染源占空汙三成，因此運具電動化是下一步改善空汙的最重要方案，雖然電動機車、汽車或大貨車等相關技術還未完全成熟，加上充電樁等基本設施不夠完善，但電動運具有愈來愈便宜趨勢，且台灣從南到北只有四百公里，容易在關鍵地點串連充電樁，具有發展電動運具的優勢，目前關鍵是有些管委會對社區設置充電樁有安全疑慮，應該加強溝通推動。

莊秉潔表示，許多先進國家都設立2030年、2040年全面使用電動運具的目標，台灣也應由行政部門或總統來訂定時程，否則行政體系資源難以集中，也會缺乏建立制度的動力。