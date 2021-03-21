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明年買7期燃油機車「變貴」 年底恐掀換車潮？

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明年買7期燃油機車「變貴」 年底恐掀換車潮？

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署拍板明年取消七期燃油機車補助。本報資料照片
環保署拍板明年取消七期燃油機車補助。本報資料照片

環保署拍板明年取消七期燃油機車補助，業者說，去年首度補助燃油機車就引發「購車風潮」，七期燃油機車已經比老舊機車環保許多，現在政策卻引導民眾購買電動機車很不公平；民眾說，明年買七期燃油機車沒有補助等於變貴，會趕在今年底前購買，雖然只有補助3千元，「沒魚蝦也好」。

中華民國機車商業同業公會全國聯合會秘書長簡永寬說，站在業者立場角度而言，突然把補助拿掉對經營會比較辛苦，因為在環保署空汙政策下，已經想盡辦法將老舊機車報廢掉，但新車價碼又比較高，因為七期燃油機車必須符合較嚴格的環保法規，約比一般燃油機車貴25%左右，如果沒提供補助，「講實在話很難賣」。

簡永寬表示，去年環保署補助七期燃油機車掀起搶購風潮，今年還要看狀況，但大部分民眾購買燃油機車的意願仍大於電動機車，不過明年如果沒有補助、七期機車價碼又高，導致民眾換車意願低，烏賊車也會難以消滅，且電動機車若持續補助，就等於政府引導民眾購買電動機車，整個政策往電動機車靠攏，燃油機車業者生存將受到考驗。

機車族張小姐表示，家裡機車已經騎了7、8年，這兩年本來就有考慮要買新的機車，但電動機車又貴又不方便，因此會傾向購買新的七期燃油機車，聽到明年環保署要取消燃油機車補助很驚訝，雖然只有3千元但總比沒有好，會考慮趕緊在今年底前購買，搶最後一波補助。不過她說，贊成環保署取消補助燃油機車，既然要減緩空汙就應該只補助電動機車，否則本末倒置，大家都只想購買燃油機車。

電動機車 環保署 機車族

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