健身完請人推壓竟致骨裂 復健醫：運動後拉筋自己來

48歲方小姐經營進口家飾與服飾出售事業，平常花不少時間保養臉部和身體，某次至健身房做重量訓練，竟突然感覺右側前胸疼痛，返家後一週內，翻身、咳嗽及呼吸時都倍感疼痛，遂至復健科診所就醫，才發現是「局部肋骨斷裂」，且是朋友協助按摩痠痛肌肉力道過大所致；固定患部、電療及相關消炎處置，3週後已明顯改善症狀。

醫師建議，運動後，可用自己的身體擺位，配合呼吸調息，做拉筋延展動作，讓訓練中強力收縮的肌肉恢復應有的長度，促進循環代謝，也避免因他人不當按摩、推拉或壓擠而導致傷害，輕則拉傷扭傷、椎間軟骨突出，重則骨裂、骨折。

復健科醫師毛琪瑛表示，方小姐受傷後至醫院急診拿止痛藥，停止用藥便疼痛不已， 才於一週後至復健科看診 ，幸檢查後發現胸椎沒有壓迫性骨折，但因前胸肋骨處有敲痛點，輕觸就明顯疼痛，即使醫院急診室照X光恐也無法檢查出明顯異常，研判是局部肋骨骨裂。

毛琪瑛表示，當局部肋骨骨裂，應固定患部，患者咳嗽時，需用手固定疼痛肋骨處，減少再次受力拉扯；且需多加休息，暫時避免所有健身動作，尤其是上半身的肌力訓練，日常生活也要避免使力提重；除開立急性用藥，也做局部電療，貼上肌內效貼布協助穩定患部，改善淋巴循環，降低局部發炎反應。疼痛改善後，再做漸進拉筋延展，也可用彈力帶強化肌力。經3週後，方小姐狀況改善。

毛琪瑛說，方小姐算是幸運，若是因他人協助舒緩肌肉，導致手腳骨折，恐要打石膏或開刀，若肋骨完全斷裂，雖不需要開刀處理，但恐需6週至2個月才有機會完全康復，如藝人林志玲2005年時墜馬，斷了6根肋骨，足足休息2個月。

如今民眾在健身房做完例行重力訓練後，常希望有人協助推拿按摩，甚至會要求運動教練協助推壓，毛琪瑛提醒，運動前暖身很重要，運動後的拉筋延伸也不可馬虎，可用自己的身體擺位，配合呼吸調息，做拉筋延展的動作，不但能讓訓練中強力收縮的肌肉重新恢復到應有的長度，促進循環代謝，也可避免因他人不當的按摩、推拉、壓擠而導致傷害，有時是拉傷扭傷，但嚴重恐導致骨裂骨折，得不償失。