一張圖看天氣！ 冷氣團來襲北部整天涼冷 降雨熱區曝光

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，明天整天受大陸冷氣團影響，北部、東半部整天偏冷，中南部則是早晚較冷，水氣最多時間是明天凌晨至上午，北部、東半部、中部地區及南部山區都會出現雨勢，民眾出門記得防寒、攜帶雨具。

氣象局表示，今天大陸冷氣團南下，預計影響到周二清晨，北部、東半部整天天氣偏冷，中南部早晚也冷，北部、東半部有短暫雨，中部地區及南部山區也會有零星雨，預計水氣最多的時間點將落在周一凌晨至上午，之後水氣就會逐漸減少。

周二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫會逐漸回升，但是周二下半天至周三上半天又會有中層水氣移入，除了北部、東半部有局部短暫雨之外，預計中部山區也會受到影響，如果水氣比預期多的話，中部平地及南部山區也不排除會零星飄雨。

氣象局說，周四之後，水氣將明顯減少，天氣較為穩定，各地多雲到晴，僅東半部零星雨，風向也會慢慢由東風轉為東南風至偏南風，感受上比較溫暖舒適，但是仍要注意日夜溫差；春季回暖要留意霧的情況，周三及周五至周日西半部地區及金馬要留意局部霧或低雲影響能見度，往返外島及行車交通要多加留意。

另外，周一除了風強浪大之外，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區還有長浪發生的機率，海邊活動務必特別注意自身安全。