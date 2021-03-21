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週二起漸回溫 全台空品恐轉差

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

下週二白天起各地氣溫稍微回升，但全台空品恐轉差！中央氣象局表示，23日白天起東北季風或大陸冷氣團將減弱，各地氣溫稍回升。氣象專家吳德榮指出，24日下半天起至26日恢復為晴時多雲、穩定的天氣。天氣風險公司天氣分析師林孝儒提醒，本次東北風挾帶部分境外沙塵移入，預期台灣各地空品將轉差。

週二起氣溫稍回升

中央氣象局表示，22日北台灣整體氣溫偏低，22日、23日清晨北部東北部低溫只有13至14度，中部及東部15、16度，南部約17度左右，沿海空曠及近山區的平地可能更低一些。

水氣方面，22日、23日有中層水氣一波波通過，除北部及東半部地區有局部短暫雨外，中部及南部山區可能有零星短暫雨，23日白天起東北季風或大陸冷氣團將減弱，各地氣溫稍回升，23日白天至24日仍有中層水氣通過，除北部及東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

全台空品轉差

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，23日晚、24日上半天另有「中層短波」快速通過，帶來局部降雨的機率，24日下半天起至26日再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，氣溫逐日漸升。但這波「中層短波」所伴隨的天氣，各國模擬結果有很大差異，顯示其不確定性很高，各國也不斷在調整，應持續密切觀察。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒提醒，本次東北風將挾帶部分境外沙塵移入，預期台灣各地空品都有轉差的機會，甚至連空品一向良好的宜蘭地區都將有機會受影響，短時間內空品普遍不佳、能見度轉差，並且本次冷空氣南下的情況為近期氣溫驟降最明顯的一波，民眾應留意最新天氣動向，做好個人健康防護。

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冷氣團 吳德榮

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