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全國自強兒童表揚 芭樂養大的電音三太子立志發揚民俗

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
來自彰化的宥廷，自幼靠祖父母種植芭樂將他拉拔長大，也期許自己可以將電音三太子文化發揚國際。圖／家扶基金會提供
來自彰化的宥廷，自幼靠祖父母種植芭樂將他拉拔長大，也期許自己可以將電音三太子文化發揚國際。圖／家扶基金會提供

「希望未來我可以像王建民一樣厲害，打進大聯盟！」來自南投的鈺翔，小學加入學校棒球隊，在2020年入選美國小馬聯盟世界少棒賽中華隊國手；來自彰化的宥廷，從小就由阿公阿嬤靠種芭樂將他拉拔長大，他從幼兒園開始，跟著伯父學習電音三太子，在2018年與哥哥姐姐一同考取街頭藝人證照。他們在今天的「2021年全國自強兒童表揚活動」受到表揚。

家扶基金會深耕台灣兒童福利工作70年，幫助超過50萬名國內外貧困兒童成長自立。今日舉辦「2021年全國自強兒童表揚活動」，表揚來自台澎金馬遴選出的23位不畏逆境、勤奮向學、堅韌面對挑戰的自強兒童。

家扶基金會執行長何素秋表示，依據家扶扶助兒少的服務數據分析，以家庭照顧類型來說，有64.78%是單親家庭、11.19%為隔代教養；而受扶助原因中，7.82%的雙親家庭是父母其中一方或雙親因殘疾導致無工作能力。

來自南投的鈺翔，小學開始接觸棒球，為了加入學校棒球隊，不放棄每個練習的機會，也慢慢從二軍變成主力選手，更在小五開始住宿，假日才返家。現在國一的他，每天早上6點起床開始一天上課及練球的忙碌行程，下午下課立即到球場，開始各項練習，投球、打擊樣樣來。

他在2020年入選美國小馬聯盟世界少棒賽中華隊國手，儘管因疫情關係無法出國感到遺憾惋惜，但鈺翔不放棄，仍努力讓自己的球技調整到最佳狀態、準備好迎接每一場挑戰。

來自彰化的宥廷，從小就由阿公阿嬤靠著種植芭樂將他拉拔長大，有別於同年齡孩子的假日生活，宥廷假日和寒暑假都是跟著阿公阿嬤穿梭在芭樂園中，小心翼翼摘下他們辛苦種植的芭樂，有時候摘了一整個早上的芭樂只能賣到幾百塊。

宥廷從幼兒園開始，跟著伯父學習電音三太子，當時幼小的他，扛不動十幾公斤的神偶，甚至曾在練習的過程中，因為神偶太重而跌倒，讓他有近兩年的時間不敢再跳電音三太子。但看到哥哥姐姐越跳越好，宥廷鼓起勇氣再次穿起神偶練習，更在2018年與哥哥姐姐一同考取街頭藝人證照，讓表演更為專業，宥廷也期許自己可將傳統民俗文化發揚到國際。

三太子 阿嬤 幼兒園

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