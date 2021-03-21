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清明連假客運推優惠 增開紅眼班次

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
清明連假將至，國道客運推多項優惠。圖／高雄區監理所提供
清明連假將至，國道客運推多項優惠。圖／高雄區監理所提供

清明連假將至，國道客運推多項優惠，包括90條國道客運平日或原價85折、轉乘在地客運基本里程或一段票減免、43條台灣好行路線半價等；鼎東客運也配合台鐵增開東部幹線時間，於台鐵玉里站加開「8181」紅眼班次。

為鼓勵民眾於清明連假返鄉出遊多利用公共運輸，公路總局推「2021清明連假疏運公共運輸優惠措施」，自4月1日00時起至4月5日24時止。

優惠措施包括90條國道客運平日或原價85折、43條台灣好行路線刷卡半價、搭乘國道客運或高鐵、台鐵轉乘在地客運享基本里程22元或一段票減免，及東部地區限定的租車及春遊好行等加碼優惠。

另因應清明連假期間旅客返鄉及出遊需要，鼎東客運將配合台鐵增開東部幹線時間，於台鐵玉里站加開「8181」紅眼班次。

若要到佛光山暨佛陀紀念館禮佛並緬懷故人，可搭乘高雄客運「8050、8010、哈佛快線」、東南客運「大樹祈福線」、義大客運「8501」等路線，每日提供共80班次往返高雄重要交通節點。

若要前往大鵬灣或墾丁等地區，可搭乘每日共230班次的「9117、9127、9188及9127D大鵬灣琉球線、9189墾丁快線」等路線。相關路線會依當日旅客情況再機動增派車輛，降低民眾候車時間。

此外，高鐵在清明連假疏運期間，也加開6班次列車（南下4班、北上2班），昨凌晨零時起開放購票。總計4月1日至4月6日6天清明假期疏運期間，共加開235班次列車（南下113班、北上122班），提供1100班次列車的旅運服務。

國道客運 連假 台灣好行

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