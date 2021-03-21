台灣大公益微電影為弱勢兒童發聲 看1次影片就捐1元

兒童是社會未來的希望，每個孩子都應該有平安長大的機會！台灣大哥大基金會第9屆i無限數位公益專案之公益微電影募款，即日起正式上線起跑。本次2部公益微電影分別為財團法人台灣關愛基金會的《透明的孩子》，以及財團法人罕見疾病基金會的《萬分之一特別的你》，各自為面臨不同生存危機的兒童發聲，邀請民眾至YouTube收看並點讚分享，每個點閱台灣大基金會將捐出1元給公益團體，每部影片最高10萬元，讓關心化為實際行動，幫助這群透明又特別的小孩平安長大。

今年兩部公益微電影，不約而同聚焦在兒童的主題上，《透明的孩子》由曾經獲得myfone行創獎第12屆、第13屆行動影片組佳作及第14屆微電影組佳作的劉純佑編劇執導，關注失聯女性外籍移工在台子女的艱難處境；另一部《萬分之一特別的你》則由導演鄭翔鴻、編劇穆妍妤，以及找來現年13歲、參與《紅衣小女孩2》及國產電玩赤燭遊戲《還願》演出的小演員林芷瑈擔任主角，替兒童罕見疾病發聲。台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，「兒童應該在關愛與理解的氣氛中成長，但從這兩部公益微電影中發現，社會上仍有一些孩子受到差別待遇，無法得到必要的保護與協助。藉由影像傳播的力量，希望讓更多人知道他們的故事，攜手公益團體，給孩子們更多關懷與支持，陪伴他們順利成長，追尋屬於自己的夢想。」

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，「i無限數位公益」9年來協助26個公益團體拍攝微電影，喚醒大眾對於特定議題的了解與重視，用有感情、有溫度的數位倡議及勸募方式，放大公益價值，至今已幫助公益團體募款成長超過2,600萬。「i無限數位公益」也持續透過公開徵選的方式，由台灣大哥大基金會提供製作經費，媒合myfone行創獎微電影組得主及新生代導演拍攝，推動公益同時也為台灣培植優秀的影視音創作團隊。今年獲選的2個主題從58件提案中脫穎而出，皆為導演自行投稿，期望可以幫助無身份的兒童與罕病病童向外發聲。