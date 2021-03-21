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世界花茶評選3連霸 陳勇利：未來進軍國際市場

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市執業中醫師陳勇利開發出的「茉莉氣巡茶」今年第3度獲得有食品飲料界奧斯卡之稱的比利時ITQI比賽花茶冠軍，讓他感覺以往的努力獲得肯定。圖／陳勇利提供
台中市執業中醫師陳勇利開發出的「茉莉氣巡茶」今年第3度獲得有食品飲料界奧斯卡之稱的比利時ITQI比賽花茶冠軍，讓他感覺以往的努力獲得肯定。圖／陳勇利提供

台中市執業中醫師陳勇利因為對具保健功效的花草有研究，就以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業。他所開發出的「茉莉氣巡茶」今年第3度獲得有食品飲料界奧斯卡之稱的比利時ITQI比賽花茶冠軍，讓他感覺以往的努力獲得肯定。

陳勇利說，中藥有先人的研究和經驗累積，約占世界上已知藥草的6成，其餘各國也有不同的植物具有一定的保健功能，像是苦薊對肝有幫助、洛神能去油膩、玫瑰能舒心等。一般而言，中藥的功效太強，用來治病，但把中西方溫和的花草結合起來，卻就適合平日保健。

在這個想法下，陳勇利把能養顏美容的茉莉花、能調經舒壓的玫瑰花，以及外國人最常用來泡茶幫助入睡的洋甘菊，和具促進新陳代謝功能的菩提葉以適當比例組合製成茉莉氣巡茶，讓喝過的人能達到健康維持、幫助入睡等效果。

陳勇利的臻品植萃公司開發出多種的花草茶產品以及手工皂，同時以接合國內農產品、照顧農民為宗旨，例如茉莉氣巡茶中的茉莉，就用來自彰化花壇的茉莉花為主要原料，菊花來自苗栗的銅鑼，也間接讓台灣農產品登上國際舞台。

對於產品再次獲得國際大獎肯定，陳勇利說，他有25年的中醫臨床經驗，公司前前後後也得到19項國際大獎肯定，公司日前還獲選為經濟部OTOP台灣代表隊，未來希望一本把健康帶給大眾的初衷，與全台的優秀企業組成一個台灣隊，進軍國際市場，一起為台灣國際爭光。

台中市執業中醫師陳勇利開發出的「茉莉氣巡茶」今年第3度獲得有食品飲料界奧斯卡之稱的比利時ITQI比賽花茶冠軍，讓他感覺以往的努力獲得肯定。圖／陳勇利提供
台中市執業中醫師陳勇利開發出的「茉莉氣巡茶」今年第3度獲得有食品飲料界奧斯卡之稱的比利時ITQI比賽花茶冠軍，讓他感覺以往的努力獲得肯定。圖／陳勇利提供
台中市執業中醫師陳勇利開發出的「茉莉氣巡茶」今年第3度獲得有食品飲料界奧斯卡之稱的比利時ITQI比賽花茶冠軍，讓他感覺以往的努力獲得肯定。圖／陳勇利提供
台中市執業中醫師陳勇利開發出的「茉莉氣巡茶」今年第3度獲得有食品飲料界奧斯卡之稱的比利時ITQI比賽花茶冠軍，讓他感覺以往的努力獲得肯定。圖／陳勇利提供

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