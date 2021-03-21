提前掃墓潮今下午湧現 國5恐塞到深夜開車時間變7倍

4月2日至4月5日為清明連假，為提早疏散掃墓車潮，高公局昨天及今天都實施單一費率再七折，預估今天下午就會湧現北返車潮，目前國5「紅爆」，時速剩20至30多公里。高公局預估，今天國5宜蘭—坪林將一路塞到晚上10時，行車時間是平常七倍，建議用路人避開車潮。

根據高公局官網資料顯示，目前國5已經「紅爆」壅塞，宜蘭—頭城、頭城—坪林交控時速在20多至30多公里徘徊，國10鼎金系統—左營端、國一高雄端、過港隧道時速也不到40公里。

高公局預估，今天雙向交通量約為110百萬車公里，其中北上車潮將從下午湧現，國1包括下午2時至晚上8時西螺—埔鹽系統、下午4時至晚上8時新竹系統—竹北，行車時間為平常的四倍。國3北上尖峰為下午4時至晚上8時關西—大溪、竹山—中興、霧峰系統—霧峰，行車時間為平常三至四倍。

國5跟往常一樣最塞，預計宜蘭—坪林從上午11時塞到晚上10時，行車時間高達平常的七倍，國6下午4時至晚上7時舊正—霧峰系統，行車時間為平常三倍。