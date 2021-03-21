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北海岸出現「藍眼淚」 數量沒有馬祖多 仍讓人驚艷

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北海岸出現「藍眼淚」 數量沒有馬祖多 仍讓人驚艷

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
有人在北海岸中角海灘拍到「藍眼淚」，上傳臉書社團引發回響。圖／趙士超提供
有人在北海岸中角海灘拍到「藍眼淚」，上傳臉書社團引發回響。圖／趙士超提供

馬祖藍眼淚」美景廣為人知，有人在北海岸中角海岸也看到藍眼淚，拍照上傳臉書社團引發回響。有人驚艷，認為有助推動觀光；也有人說其實一直都有，只是不像馬祖一大片，沒有人拍照上傳臉書。

新北市金山區中角海岸行動咖啡車業者趙士超說，前天有客人發現海面有藍眼淚，從座位區拍下照片，可以清楚看到浪潮頂端浮現藍光。他也拿手機朝海面拍攝，藍光雖減弱，但仍隱約可見，當下情境感覺非常浪漫。

趙士超把遊客和他拍的藍眼淚照片上傳臉書「北海岸全民聯盟公社」社團，引起回響。有網友說，昨天在野柳港內也有看到，一開始還誤以為是水面「飄一層油」；也有人說，在基隆嶼釣魚時，天快亮時曾在在船邊看過。其實藍眼淚一直都有，但因為數量不像外島那樣一大片，所以過去沒人提。

有人認為，在北海岸看到藍眼淚，有助推動在地觀光，「海邊會人山人海」。有人則擔心大家晚上到海邊看藍眼淚，有可能發生意外，且不易被他人察覺，潛藏風險。

國立台灣海洋大學團隊研究資料顯示，馬祖海面上發出夢幻藍光，讓觀光客為之瘋狂的藍眼淚是夜光蟲形成的，屬自然界微生物食物網循環造成的物種交替現象。

有人在北海岸中角海灘拍到「藍眼淚」，上傳臉書社團引發回響。圖／趙士超提供
有人在北海岸中角海灘拍到「藍眼淚」，上傳臉書社團引發回響。圖／趙士超提供

藍眼淚 馬祖

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