是誰又偷吃我冰箱的東西！十大住過宿舍才懂的超有感回憶

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這些你遇過幾個

大學住宿舍對於許多人來說，都是第一次離鄉背井，來到一個人生地不熟的環境獨自生活，並且學習與室友相處的過程。其中也會有不少令人難忘的回憶，就像當兵一樣，出社會多年想起來還是覺得超有共鳴。

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些只有住過宿舍才懂，網友心中最有感的回憶。

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No.10 冰箱的東西一直被偷吃

大學住宿舍幾乎都是共用冰箱，也因為這樣讓一些沒水準的人，有機會偷喝偷吃別人的飲料、食物。常常東西冰到冰箱裡，等下次要拿才發現不是少一口，就是只剩下留著一點殘渣的包裝，氣憤難耐卻也抓不到兇手，許多人為此還會偷偷「加料」藉此報復偷吃慣犯！

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No.9 時間到就被斷網

為了避免學生過度沉迷於網路世界，影響到白天上課的精神狀況，不少大學宿舍都擁有自己的「手段」，只要到了規定時間就會先關燈，接著再斷網禁止學生繼續使用網路，因此常常會發生斷網時間一到，大家一起發出慘叫聲，接著整排宿舍同時開門要去洗澡的有趣畫面。

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No.8 每天約人吃消夜、夜衝

班上各式各樣的人都有，宿舍室友當然也是無奇不有！不管哪個學校，總會有那麼幾個人特別愛在晚上睡前，到處揪團一起吃萬惡的消夜，或是一時興起號召左鄰右舍騎車夜衝，還經常不小心就約成超大一團，這種光景真的只有住宿舍才看的到啊！

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No.7 室友衛生習慣讓人受不了

大學分發室友就像在求籤，有上上籤也有下下籤，而大家最不想遇到的下下籤，就屬那種衛生習慣奇差無比，生活在同一個空間每天都讓人受不了的人。像是東西到處亂放、吃完食物的垃圾不丟、身體散發出難以忍受的異味，講了又不願意改善，只能默默祈禱學期趕快結束換室友啊！

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No.6 天天約戰打LOL、傳說

打牌需要牌咖，打LOL（英雄聯盟）則需要一個隨傳隨到的好戰友，住宿舍的好處之一就屬打電動永遠不怕約不到人！平常下課回到宿舍中，看看自己房間或是左鄰右舍有誰在，人少就約一團線上跟其他玩家對戰，人多甚至可以來一場宿舍內戰，這樣的經驗相信是許多男生都有的共同回憶啊！

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No.5 冷氣卡吹到沒錢

住宿舍想吹冷氣幾乎都要有「冷氣卡」，電費從中儲值的金額扣除，但台灣夏天氣候濕熱，上完體育課或是出去打個球回來，絕對讓人沒有冷氣就受不了，冷氣開著開著，甚至一個人在宿舍也要吹冷氣，常常一不注意就提前把冷氣卡的錢用光，只好乖乖再買一張。

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No.4 抽不到宿舍超崩潰

大學宿舍都是多人一間，雖然相對沒有自己的空間，不過在租金對比外面非常便宜的情況下，還是有不少人都希望可以住宿。然而僧多粥少，每年還要保留大一新生的優先名額，對於某些學校來說，抽宿舍就像買樂透一樣，年年人人有機會，年年抽不到崩潰找房子！

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No.3 猴子、老鼠等動物入侵

相信對於中山大學的住宿生來說，猴子闖進宿舍早已不是新聞，但其實其他學校也都會發生動物跑進宿舍的情況，諸如老鼠、鳥等等，甚至是海邊的學校還可能會有螃蟹等生物爬進去，總是不時帶給宿舍的人意外驚喜。

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No.2 一定會有宿舍鬼故事

大一剛入學的時候，學長姐最喜歡講鬼故事嚇人，鬼故事的背景常見校內的某棟樓、某座湖之外，宿舍也經常是鬼故事的常見場景。對於人生地不熟剛入住的新生而言，碰到室友放假通通回家，剩下自己一個人睡的夜晚，還可能因此嚇到睡不著。這些內容光怪陸離荒誕無稽的鬼故事，也成為校內的一種傳統，不斷流傳下去。



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No.1 趕門禁、情侶依依不捨

對於大部分住女生宿舍的人來說，最有感的一定就是那段趕門禁前回去的時光，不僅常常要擔心回來沒趕上，恐怕就要露宿街頭的情況，逼近門禁時間點回去宿舍時，更可以看到門口許多情侶依依不捨，不願分離的超閃畫面，對於這些人投以嘲笑的眼光，卻也有不少人在自己交了男朋友後做出一樣的舉動，絕對是住過宿舍才懂的回憶啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月19日至2021年03月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『住宿舍回憶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」