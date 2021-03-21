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境外汙染物將移入 彭啟明：多數已被稀釋沉降
今天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，
除了降溫，還有波境外汙染物將移入，這波來自新疆及內外蒙，經過中國北方，順東北風南下，多數已經被稀釋沉降，進來台灣量值多少仍有待觀察。
環保署提醒嘉義地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，中部、雲嘉南、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。
氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯增強，今天上午起台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區亦將有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
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