境外汙染物將移入 彭啟明：多數已被稀釋沉降

今天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，

除了降溫，還有波境外汙染物將移入，這波來自新疆及內外蒙，經過中國北方，順東北風南下，多數已經被稀釋沉降，進來台灣量值多少仍有待觀察。

環保署提醒嘉義地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，中部、雲嘉南、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。