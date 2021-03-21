境外沙塵今晚南下！全台空氣品質拉警報 東部也恐淪陷

環保署說，今天到明天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，其中今天晚間中國沙塵南下，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，下風處中南部地區須留意汙染物累積情形；周二東北季風或大陸冷氣團減弱，周三至周四環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，汙染物可能累積。

根據環保署空氣品質監測網觀測資料顯示，今天上午7時許，北部空氣品質良好，不過，環保署提醒嘉義地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南、高屏地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

中央氣象局說，今天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉冷；北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，層狀降雨可以很有效率的移除空氣中的懸浮微粒，所以降雨不只帶來重要的水源，也會幫我們洗淨空氣。

環保署說，根據最新觀測資料、中央氣象局氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國甘肅及內蒙地區19日持續出現大範圍沙塵，受到中國北方冷高壓系統移動影響，沙塵逐漸向東及向南傳輸。

環保署研判，中國沙塵今天晚間將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部地區局部達紅色警示等級，影響程度視東北季風強度、移動路徑及上游降雨強度而有所變化；周二起中部以北地區空氣品質漸趨好轉，南部地區位於下風處，風速較弱，須留意汙染物累積情形，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

環保署表示，中國甘肅及內蒙地區19日觀測PM10小時濃度達2800微克/立方公尺，預估今天晚間起將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM10小時濃度將達250至300微克/立方公尺，短時間可能超過300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達50~60微克/立方公尺；明天白天沙塵影響至中南部地區，全台空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級，影響程度將視東北季風強度及上游降雨強度而有所變化。

環保署說，預報這波沙塵將於周二白天逐漸緩和，不過南部地區風速較弱，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

因應境外汙染可能影響空氣品質，環保署說，除事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型汙染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣變化快速，預報不確定性較高，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，可以利用空氣品質監測網資訊( https://airtw.epa.gov.tw/ ) 、「愛環境資訊網」( http://ienv.epa.gov.tw )查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。