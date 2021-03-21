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強冷空氣南下！ 吳德榮：北台灣轉濕冷 愈晚愈冷
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面雲系已在北台灣；迎風面有降水回波消長，北海岸、大台北東側、宜花已有局部降雨。冷空氣前緣抵達北台灣。
今天北部、東半部有局部雨，中部山區亦偶有短暫降雨的機率；他說，強冷空氣南下，北台灣轉濕冷，愈晚愈冷，今晚將降至13度左右，要注意保暖；其他地區氣溫亦逐漸下降。今天北部18降至13度，中部14至26度，南部16至29度，東部14至26度。
明天仍受強冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右；白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。周二清晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴的天氣。
他說，周二晚、周三上半天另有中層短波快速通過，帶來局部降雨的機率。周三下半天起至周六再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，氣溫逐日漸升。
他表示，但這波中層短波所伴隨的天氣，各國模式模擬有很大差異，歐洲模式幾乎全台皆受影響；美國模式則影響很輕微，顯示其不確定性很高；各國模式模擬亦不斷在調整，應持續密切觀察。
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