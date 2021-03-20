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乍暖還寒！ 周日北台灣氣溫驟降10度 下探13度

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
周日清晨起受鋒面通過、東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部高溫會比今天驟降10度左右。本報資料照片
周日清晨起受鋒面通過、東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部高溫會比今天驟降10度左右。本報資料照片

今天各地晴朗、溫暖微熱，不少民眾甚至穿起短袖，但根據中央氣象局預報，明天清晨起受鋒面通過、東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部高溫會比今天驟降10度左右，今天到明天的北台灣，氣溫將呈現「乍暖還寒」趨勢。

氣象局指出，預測明天中部以北、東北部低溫13至15度，其他地區則為17至19度，沿海空曠地區或近山區的平地還可能更低溫，各地皆是越晚越冷；降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨。

氣象局說，這波冷空氣將持續至下周二（23日）清晨，下周一北台灣整天氣溫都會偏低，下周一、二清晨北部東北部低溫只有13、14度，中部及東部15、16度，南部也僅約17度左右。

水氣部分，氣象局表示，下周一、二因有中層水氣一波波通過，除北部及東半部地區有局部短暫雨之外，中部地區及南部山區也可能有零星短暫雨；但從下周二白天起，東北季風或大陸冷氣團將減弱，各地氣溫就會稍微回升，除北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

氣象局 冷氣團 低溫

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