江博暉設全國第一家泌尿專科醫院 笑稱為後輩找出路

原在高雄長庚醫院執醫的台灣泌尿腫瘤學會理事長江博暉，以忠孝一路自宅創設「忠孝泌尿專科醫院」，自行開業。他是泌尿科名醫，曾協助許多男性重振雄風，也指導許多後輩，今午醫院開幕，他笑稱是為了許多年輕後輩的出路而設。

江博暉曾任高雄長庚泌尿外科主任，是少數橫跨醫學、科學及哲學領域的醫者，在泌尿科專業領域，主要研究尿路上皮癌、前列腺癌、前列腺增生和藥理學。近期則鑽研腎腫瘤的冷凍治療、HIFU前列腺癌與泌尿系統腫瘤的微創治療。

江博暉已故的父親江金培，當年是台北以外首位泌尿科醫師，也是高醫泌尿科的拓荒者，備受尊崇，他繼承父親志業後，現在女兒江品葭也進入泌尿科領域，是少見「三代同科」的醫師家庭。

「忠孝泌尿專科醫院」今天開幕，賀客盈門，包括高醫副院長吳文正、台灣高醫全球校友會榮譽理事長、前高雄醫學大學校長劉景寬、台北榮總泌尿部部長黃志寬及昔日醫界同窗同學都前來祝賀。

江博暉說，1995年至2011年的這16年大家都往大醫院跑，台灣中小型醫院約關了3成，但大醫院以「重症、急症、研究」為重，醫療若實分流，才能真正符合病人的需求。

致詞時他提及三年前病故的父親江金培，很遺憾父親沒有等到他開院這一天就走了，他年邁的母親眼眶泛淚。