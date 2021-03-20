提前掃墓國道台中紫爆彰化橘黃 明天優惠收費留意塞車

清明節連假還沒開始，部分民眾為避開車潮和另規畫旅遊，今天提前返鄉掃墓，導致國道一號上午和下午的彰化到北斗路段南下、北上都湧現車潮，南下路段目前車速每小時52至57公里，並出現走走停停的狀況，明天是否出現另一波車潮，國道警察難以預測，建議用路人留意即時路況。

今天國道多個路道出現壅塞，其中每逢假日幾乎必塞的彰化到北斗路段，今天上午在南下路段紅爆，車潮在中午前消化，下午約兩點過後換成同樣路段北上車流增加，時速一度不到40公里，目前達到50至60公里之間，路段呈現「橘─黃」色，北斗、溪湖的局部路段走走停停，預計晚上8點過後恢復順暢。

國道警方表示，今天車潮絕大多數是掃墓和一日遊民眾，上午出門，傍晚趕著回家，明天也是優惠收費日，是否再出現掃墓車潮則有待觀察，建議用路人出門前先查看即時路況。此外，高速公路局檢視歷年清明節連續假期及前一、二周休的交通狀況，透過大數據分析今年4月2日（周五）到4月5日（周一）共4天連假的國道易壅塞時段路段，規畫疏導計畫及替代道路。

為鼓勵提前掃墓分散連續假期，車流疏導措施包括清明節連假前一、二周（3月20日至21日、27日至28日）採單一費率再7折，4月2日至5日採單一費率（打75折，無每日20公里優惠里程），希望民眾善用優惠時段。