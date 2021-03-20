直擊／華航空中女王退役富士山大露臉 還有驚喜求婚

擁有30年歷史、中華航空波音747-400「空中女王」今天執行告別飛行，機上滿載375名旅客。聯合報全程直擊最後一飛，途中俯瞰富士山，令人驚艷，還有航空迷在機上求婚，氣氛相當感動。

今天上午8時，有別於疫情期間的清淡，桃園機場第二航廈華航報到櫃檯，湧入了大批人潮，準備參與「空中女王最後巡禮-后翼起飛」微旅行，一睹空中女王的在台最後身影。甚至有航空迷清晨4時30分就來排隊「搶頭香」。

這次執飛的航班為Cl-2747，班次號碼夾雜「747」巧思。於中午12時06分起飛，兩架747-400在旁歡送，同時機上響起如雷的掌聲。

起飛不久，空服員送上機上餐點，經濟艙有日本招牌親子丼飯和櫻花蝦炒麵可選擇，還附上特製的飛機餅乾，美味又吸睛。

下午2時15分飛機抵達日本靜岡縣富士山上空，這也是此次微旅行的重頭戲，乘客爭相舉杯慶祝。

原本機長廣播時提到，「可能因為太害羞所以上面鋪滿了雲」，讓人有些失望，沒想到一個迴轉，清晰的富士山映入眼簾。就有乘客讚嘆，果然是世界文化遺產，近距離觀看美到讓人震懾。

在通過富士山後，機上也出現「加碼驚喜」。一名來自台北的楊姓航空迷，向交往五年的李小姐求婚。他說，今天來看空中女王，自己也有一個想要守護的女王「請問妳願意嫁給我，做我的女王嗎？」在全場一片「嫁給他」呼聲中，李小姐點頭答應，還給對方深情一吻。

朝陽科技大學飛航系籌備主任也是今天的乘客之一，他說，這是自己第一次參加微旅行，先前長榮航空747退役時沒有特別感覺，「華航退役代表國內真的都沒有了」。

盧衍良說，747是出遠門的代名詞，過去舉凡商務洽公、出國讀書，都要仰賴該款機型執飛長途班次。可惜隨著機種愈來愈多元被汰換，「這也是時代意義」。撇除該機款有四個發動機，連動油價考量，還是有其象徵地位，在航空界仍是無可取代的。